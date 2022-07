Voici comment OG s’est qualifié pour le PGL Arlington Major

Le 3e tour de la Dota Pro Circuit WEU 2021-22 a été aussi spectaculaire qu'on pouvait s'y attendre. Six équipes de D1 et deux de D2 se sont retrouvées pour une compétition au meilleur des trois manches. L’épreuve a désigné les champions Dota 2 d'Europe de l'Ouest. Des matchs à couteaux tirés avec un enjeu extrême: les quatre premières équipes se sont qualifiées pour le PGL Arlington Major , les six premières teams ont assuré leur place en D1, alors que les deux dernières ont été reléguées en D2.

Ce Tour 3 a démarré en juin pour OG , vainqueur de l'ESL One Stockholm Major. L’équipe a affronté Tundra Esports, Team Liquid, Entity, Team Secret, Gaimin Gladiators, Goodsquad et Alliance. Et face à toutes ces armadas, OG a accroché un Top 3. Le squad se qualifie ainsi pour le PGL Arlington Major. Voici comment il a réussi à obtenir cinq victoires décisives pour la qualification contre certaines des meilleures armadas d'Europe.

À fond dès le départ

La puissance du collectif OG crève l’écran dès la première journée contre la solide Team Secret. Les deux équipes sont longtemps restées au coude à coude, jusqu'à ce que OG accélère à la 37e minute pour clore la partie. OG prend alors Roshan sur la première carte et valide dans la foulée sa première victoire.

Stratégie différente sur la deuxième carte. OG passe immédiatement à l'offensive en attaquant de front la Team Secret. Les adversaires sont éliminés un par un. Une énorme performance étant donné le niveau de l’opposition. Team Secret confirmera d’ailleurs sa solidité sur tout le reste de la compétition.

Rebondir

OG subit ensuite une défaite face à Tundra Esports, les futurs vainqueurs, sur le deuxième jour de compétition. Mais l’équipe a longtemps rivalisé avec le meilleur collectif du tournoi. Un bon signe pour la suite. Car quatre jours plus tard, OG se retrouve à nouveau en lice, cette fois contre Entity. Il prend le first blood dans la première carte et met la pression. La partie se termine de façon dramatique. Une bataille épique près de la base ennemie. OG anéantit finalement son adversaire avec quelques escarmouches très tendues. La deuxième carte est ensuite plus simple. L’équipe termine même la partie avec un avantage considérable.

Toujours plus fort

OG gagne en puissance à chaque match. Le duel suivant les oppose à Gaimin Gladiators. GG oppose une belle résistance, mais cède face au rouleau compresseur qui s’est mis en route. Et dès le lendemain, la machine redémarre et fait qu’une bouchée de Goonsquad. De quoi préparer au mieux le grand duel qui arrive face à Alliance…

Le match Alliance VS OG

Alliance et OG sont des rivaux historiques. Les deux équipes ont longtemps semblé de même niveau. Mais OG semble avoir pris un avantage ces derniers temps grâce à sa jeune équipe et des tactiques bien rodées. Confirmation dès la première partie. Alliance prend l’avantage en kills, met OG profite des 15 premières minutes pour ramasser une tonne d’or. Impossible alors pour Alliance de rattraper son retard. Le deuxième match est plus serré. Alliance prend rapidement l’avantage, mais OG profite de chaque erreur adverse pour revenir. Il prend finalement l’avantage et remporte la partie en 30 minutes.

Les prochaines étapes

Cette victoire contre Alliance assure à OG la qualification pour le prochain Arlington Major. OG confirmera ensuite sa 3e place dans le DPC WEU 2021-22 Tour 3 au terme d’une partie passionnante contre Team Liquid. Le team assure sa place en D1 et confirme son statut d’équipe la plus récompensée au monde sur Dota 2.