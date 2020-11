Faut-il l'enterrer pour autant ? Malgré sa tendance à vouloir nous faire les poches, Gameforge a le mérite d'avoir tenté d'évoluer avec son temps. En augmentant la vitesse de production et des flottes sur ses nouveaux serveurs, par exemple, ou en ajoutant un système de classes ainsi qu'un marché pour apporter du dynamisme. « Quelqu'un qui joue à OGame aujourd'hui sans y avoir rejoué depuis 2007 n'est pas en face du même jeu, même au delà des classes et du design. Idem pour quelqu'un ayant arrêté en 2012. » soutient Néné. Au point de vivre encore de nombreuses années ? « Cela fait 13 ans qu'on annonce sa mort. Mais il est toujours là. Gameforge semble vouloir le maintenir encore donc on verra bien. Je ne parierais pas sur lui encore dix ans, mais, sait-on jamais. À la base, je n'aurais pas parié dessus pendant 20 ans non plus, et pourtant on y arrive. »