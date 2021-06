Cette quatrième victoire de l’année pour le Français devant Takamoto Katsuta et

lui permet de creuser un bel écart en tête du général avec 34 points d’avance sur Elfyn Evans et 56 sur Thierry Neuville. "Ce rallye a été une expérience incroyable" reconnaissait Ogier à l’arrivée. "On a reçu un soutien extraordinaire de la part des gens. Merci infiniment, vous avez un beau pays ! Le rallye a beau être plus court que par le passé, ça reste un très gros challenge et ça nous a plu ! C’est une super victoire pour nous. Après notre souci de vendredi, on a vraiment connu un super week-end, avec un bon rythme et une voiture qui a été géniale. Je veux féliciter Taka, il a fait du super boulot, bravo à lui. C’est un excellent résultat pour l’équipe !"