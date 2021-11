Ogier VS Evans, qui sera le champion du monde WRC à Monza ?

Evans et Ogier figurent sur le circuit depuis assez longtemps pour ne pas se faire rattraper par l’enjeu avant une telle course. Oui, Sébastien Ogier se sent très relâché avant le départ, ce qui peut paraître incroyable quand on sait que Monza marque également la fin de sa carrière. “Je me sens très chanceux et privilégié d’avoir connu une si longue carrière avec tant de victoires et de titres, commente le champion du monde. C’est pourquoi je me sens si relâché. J’ai pris la décision de quitter le WRC il y a un long moment et bien sûr j’appréhende la suite, le fait que ma vie risque de devenir complètement différente. Mais c’est quelque chose que je souhaite également. Je suis arrivé à un moment de ma carrière, de ma vie, où j’ai besoin d’une pause. Je n’ai pas peur du fait que le WRC va me manquer, même si je sais que cela arrivera un jour. Dans la vie, on veut toujours ce que l’on n’a pas. Alors oui, je me sens relâché, mais en même temps, je veux terminer avec le titre.

