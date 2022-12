Comment jouer Omen, le fantôme de Valorant ?

Lorsque vous utilisez Voie des ombres (C), la première chose à laquelle il faut penser est de savoir où vous voulez vous déplacer et pour quelles raisons. Cette capacité est l'une des rares de tout le roster à pouvoir être utilisée avant le début du round, ce qui vous permet de vous positionner au-dessus d'endroits clés pour créer des rencontres plus imprévisibles avec l'équipe ennemie. Vous pouvez également obtenir ou transmettre des informations avant d'utiliser Voie des ombres pour contrer ces informations et/ou attirer l'équipe ennemie dans un piège en lui faisant croire que vous êtes coincé. Cette capacité est l'une des plus sous-estimées de son arsenal, aussi efficace en attaque qu'en défense. Voie des ombres peut permettre aux joueurs d'Omen de flanquer les lignes ennemies ou même de se positionner au-dessus des sites. Le seul bruit produit par cette compétence provient de l'endroit d'où elle est lancée, de sorte que les Omens qui entrent en distorsion sont complètement silencieux à leur sortie.

