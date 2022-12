Omori, le coup de massue du jeu indépendant

On vous le recommande, et voici pourquoi, après quelques avertissements. Attention, le jeu lui-même vous prévient, nous sommes classés en « horreur psychologique » sur Steam et attention aux thématiques centrales, toutes morbides et ayant trait à la dépression, sa contagion, et au deuil.

et consoles. C’est un incontournable du jeu vidéo de cette année, et il rentre dans la catégorie rare des jeux qui rentrent dans votre tête et n’en sortent pas. Développé par le studio indé OMOCAT, Omori utilise le moteur RPG Maker, une interface simple et intuitive, qui tient ici l’un de ses magnum opus. Tout est en 2D, la puissance d’évocation est de mise, ainsi qu’une manière intelligente de repousser les limites du support original. Ce n’est pas une coïncidence, il ressemble à d’autres titres issus de la même crémerie, comme Yume Nikki, un sleeper hit bien connu des japanophiles et lui aussi abordant des thématiques graves. Aussi, pas de traduction officielle à l’horizon, mais des fans motivés sont sur le dossier.

Vous y incarnez le personnage titulaire (un indice sur vos écrans : rajoutez « hikkiko » devant) qui se réveille dans la White room, un espace qui semble être infini et trop étroit à la fois. Un geste sacrificiel plus tard, vous vous retrouvez dans un monde onirique enfantin, une version extrêmement calculée d’une représentation de l’imaginaire de gosses d’une dizaine d’années. Dans une énorme décalque de Mother, vous êtes rejoints par Aubrey, Hero et son frère Kel. Puis Mari, votre grande sœur aimante, qui reste sur les spots de sauvegarde, des tapis de pique-nique, clouée par des « mauvais genoux ». Enfin, Basil rejoint la bande — il aime les couronnes de fleurs et ne se sépare jamais de son livre de photos, où il met les Polaroïds qu’il affectionne tant. Les quatre premiers forment donc l’équipe d’un RPG qui pourrait tout à fait être japonais, tant sa vision de l’urbanité à l’américaine correspond à ce qu’on trouve dans Mother.

Basil se fait capturer par une mystérieuse entité surnommée « quelque chose », dans une première séquence qui ne fera que confirmer le ton du jeu. Et ainsi démarre l’aventure d’Omori et son Scooby Gang dans un monde dans lequel on pourrait s’enfermer. On va sur dans un monde spatial, dans le ventre d’une baleine, dans le château d’une princesse pourrie gâtée, dans un casino… l’écriture, l’humour et les situations d’Omori évoquent celles de

À vous de jongler, de faire attention aux conséquences, et de comprendre ce que le jeu essaie de vous dire. Par exemple, Aubrey est quelqu’un qui maîtrise mal sa colère, et qui frappe très fort — deux faits que vous n’aurez aucun mal à articuler. Un peu de grind (on trouve littéralement une ferme dans le jeu) résoudra n’importe quelle situation dans un jeu déjà relativement facile et coulant, sauf quand il s’agit de la toute fin du « post-game », sans pitié et demandant une préparation scientifique. Bien avant ceci, vous aurez le loisir de découvrir les arcanes d’un jeu à tiroirs, qui demande une petite soixantaine d’heures, tout de même, pour être parcouru à 100 %. En effet, il bifurque vite en deux routes principales, extrêmement éloignées en ton — et dans un jeu à l’immense cohérence ludo-narrative, il sera difficile d’ignorer l’une des deux.

