Le Onze FIFA 21 des meilleures recrues de ce début de saison

Décidément la crise liée au coronavirus a modifié en profondeur le monde du ballon rond. Le mercato de cette intersaison a été tout à fait inédit : plus long que d’ordinaire, en décalage en fonction des pays (la France l’a entamé plus tôt avant une pause)... Alors que les sites spécialisés et les fans étaient en attente de rumeurs et de transferts définitifs, le marché des transferts s’est finalement montré très calme, surtout en Espagne où la part de la billetterie est énorme et les stades complètement vides. Il y a eu du mouvement dans les dernières heures du mercato, souvent des prêts, mais pas de grandes folies, si ce n’est à Chelsea qui s’est fait plaisir, après une longue sanction empêchant le club anglais de recruter.

Le décor étant posé, quels sont les joueurs recrutés cet été qui signent un début de saison réussi ? Début de saison marqué par les cas positifs, un calendrier réaménagé, de nombreuses blessures et une baisse globale des audiences partout en Europe, ce qui aura des conséquences lourdes, surtout en France où le cas Mediapro fait peur à tous les clubs professionnels.

Thiago Silva sous de nouvelles couleurs © EA

Joueurs de FIFA 21 , nous vous proposons de vous constituer des onzes à thème, comme chaque année, et on commence donc par les recrues, parce qu'il y en a qui brillent. C’est le moment de se faire une équipe au top, tout en parlant football .

Edouard Mendy a fait oublier Kepa © EA

Edouard Mendy efface Kepa les gants dans le nez

Chelsea a énormément recruté cet été. Et aussi des stars en devenir, malin. Mais l’équipe de Lampard a aussi cherché à régler tous ses problèmes, ligne par ligne. Le poste de gardien de but était certainement le plus gros. Portier le plus cher de l’histoire, Kepa est passé rapidement d’espoir brillant à véritable catastrophe industrielle, en témoigne son énième but gag encaissé cette saison contre Southampton. De nombreux noms ont été cités pour le remplacer, d’Oblak à Omana en passant par Maignan, mais à la surprise générale, les Blues sont allés chercher leur bonheur en Bretagne avec Edouard Mendy, gardien de Rennes. Très doué, il a soigné son entrée en Premier League avec cinq clean sheets consécutifs, ce que personne n’avait fait au club depuis Cech en 2010. Le Sénégalais a déjà conquis l’Angleterre, au grand dam de Kepa dont le retour en Espagne s’annonce maintenant comme une évidence.

Gabriel, de Lille à Arsenal © EA

Une défense aux allures parisiennes et londoniennes

Notre ligne défensive , constituée de quatre joueurs, commence à droite par une surprise : Alessandro Florenzi du PSG. Le club de la capitale cherchait un remplaçant à Meunier, Bellerin était cité et c’est finalement à Rome que Leonardo est allé chercher son heureux élu sans que rumeur apparaisse. Florenzi, souvent blessé, n’était plus le bienvenu à l’AS Roma, malgré son statut d’international. Paris peut se frotter les mains. L’Italien est solide, efficace, rassurant. Dans l’axe, deux joueurs de Londres sont à l’honneur. Commençons par un ancien Lillois, le Brésilien Gabriel , parti à Arsenal pour 26 millions d’euros, où il s’est immédiatement imposé. Il faut dire que les Gunners sont loin d’avoir une défense de rêve, guère aidés par une gestion des plus curieuses. À ses côtés, citons Thiago Silva , l’ancien Parisien parti libre, chassé par Leonardo qui lui avait finalement proposé une prolongation. Arrivé à Chelsea, le Brésilien de 36 ans est titulaire et assure (la plupart du temps), alimenté notamment par un désir de revanche. Sur le côté gauche, on retrouve un de ses coéquipiers, l’ancien joueur de Leicester Ben Chilwell , arrivé à Londres contre 50 millions d’euros. Là encore, tout n’est pas parfait mais il s’intègre progressivement et monte en puissance. Beaucoup d’espoirs reposent sur ce jeune Anglais très prometteur.

Thomas Partey de Simeone à Arteta © EA

Un milieu Partey, Ziyech et James

Notre milieu est très offensif mais commence par un pur numéro 6, un des plus efficaces : Thomas Partey , qui a quitté l’Atlético de Simeone quand Arsenal a payé sa clause libératoire. Sur la lignée de ce qu’il faisait les années précédentes, Partey est un des meilleurs à son poste. On pourrait même trouver dommage pour lui de continuer sa carrière dans un club qui est loin de jouer les premiers rôles en Europe. Thiago Alcantara aurait pu être cité, mais l’Espagnol de Liverpool, arrivé libre du Bayern, n’a pas assez joué. Cela ne l’a pas empêché d’impressionner dès son premier match avec les Reds. Devant, commençons par Hakim Ziyech , nouveau joueur des Blues arrivé de l’Ajax. On attendait tous le phénomène Havertz mais c’est bien le Marocain qui brille, lui qui a commencé sa saison tardivement à cause d’une blessure. Il impressionne bien plus que l’Allemand pour le moment. À ses côtés, on retrouve un revenant : le Colombien James Rodriguez , énorme avec Everton, où il a retrouvé un des rares coachs qui lui fait réellement confiance, Carlo Ancelotti. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 7 matchs, il régale, lui qui ne montrait rien de bien, et peu de motivation, sous les ordres de Zidane.

Diogo Jota émerveille à Liverpool © EA

Un trio offensif Jota, Werner et Yilmaz

L’attaque de votre équipe ferait rêver n’importe quel manager actuel. Commençons par LE phénomène de ce début d’année côté recrues : Diogo Jota , le Portugais acheté discrètement par Liverpool à Wolverhampton contre 44 millions d’euros. Les Reds de Klopp voulaient en faire une solution offensive plus efficace de Shaqiri ou Origi en cas de blessure d’un des trois titulaires de génie (Salah, Firmino et Mané), car Jota peut jouer partout, et il le fait bien. Mais mieux encore, Liverpool ne s’attendait pas forcément à recruter un remplaçant capable d’ébranler la hiérarchie, d’apparence très solide, et c’est pourtant le cas. Force est de constater que Jota commence à faire de l’ombre au Brésilien Firmino… Il fait aussi beaucoup de bien au Portugal : quand Cristiano n’est pas là, Jota prend la relève et est décisif. C’est même en sélection qu’il a crevé l’écran avant d'enchaîner avec les Reds. Jota, c’est du lourd, et quand on sait que le Portugal peut également compter sur d’autres phénomènes comme Bruno Fernandes, Joao Felix ou Trincao, on peut largement imaginer cette sélection comme un gros client pour l’Euro.

Timo Werner © EA

Continuons avec une autre recrue de Chelsea (décidément !), l’Allemand Timo Werner qui suscitait de nombreuses questions, notamment sur ses capacités à s’adapter à la pression de la Premier League et sa médiatisation. Souvent efficace avec Leipzig mais toujours un peu décevant avec l’Allemagne ou lors des grands rendez-vous, Werner a calmé tout le monde avec les Blues, envoyant Giroud encore un peu plus profondément sur le banc de touche. Lampard l’utilise différemment, en fonction des matchs, en pointe, sur un côté ou derrière Abraham, et il s’en sort pour l’instant fort bien. De quoi rassurer Low avant l’Euro.

Burak Yilmaz © EA

Terminons avec LA surprise de ce mercato, nouveau coup de génie signé Luis Campos, le magicien recruteur de Lille. Lorsque Loïc Rémy est parti contre son avis, Campos a ramené à Christophe Galtier un vétéran Turc, qui a joué dans les trois grands clubs d’Istanbul (fait rare !) : Burak Yilmaz , 35 ans. L’idée était d’apporter de l’expérience dans un effectif très jeune, ce que faisait Rémy, ou fait encore José Fonte. On imaginait déjà le Turc jouer des bouts de match et rester dans l’ombre de la recrue star Jonathan David. Il n’en est rien. Alors que David est à la peine, Yilmaz est titulaire, c’est indiscutable, et il claque but sur but : meilleur buteur de la Ligue 1 avec 9 buts, et déjà 3 en Ligue Europa où le club nordiste fait un beau parcours, à la différence de tous les autres clubs français.