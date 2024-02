Tout savoir sur Oriane Bertone, prodige de l’escalade

Malgré son jeune âge, Oriane Bertone possède une sérieuse expérience. Native de Nice, la grimpeuse a grandi sur l'île de la Réunion. C’est là-bas, au détour d’un séjour en centre aéré, à huit ans, qu'elle découvre la discipline . À partir de là, la future championne ne s’arrête plus. Parois rocheuses, murs artificiels… tout y passe : « À l’époque où j’ai commencé l’escalade sur l’île de la Réunion, on n’avait pas beaucoup de salles d’escalade en indoor. Du coup c’est mon père qui m’a initié à la grimpe dehors. Et ensuite, petit à petit, avec le développement des salles, j’ai commencé à grimper à l’intérieur, et ça m’a aussi emmené aux compétitions plus tard. »