Depuis le jour où il a quitté sa mère et la Colombie pour gagner sa vie il y a plus de 20 ans, l'homme au catogan a sillonné la planète en tant qu'ambassadeur du

, sauté depuis la plus grande chute d'eau du monde, devant la Statue de la Liberté et du sommet d'un iceberg en Antarctique. Au fil de sa carrière folle, il a également reçu des 10 de la part des juges pour ses plongeons impeccables, obtenu la toute première médaille de champion du monde FINA en 2013 et décroché 13 titres mondiaux entre 1999 et 2019.