Street Fighter V : qui sont Oro et Akira ?

Oro est apparu pour la première fois dans Street Fighter III et ses itérations, et n’a plus jamais été revu jusqu’au mode histoire de

… Et sa sortie prochaine bien sûr. Dans cet épisode, on apprend qu’Oro était à l’origine un guerrier assez similaire à Ryu, prêt à parcourir le monde pour faire progresser ses talents en arts martiaux. Après s’être reclus du monde, il a appris et perfectionné le Senjutsu, un art martial ésotérique qui lui confère l’immortalité. En manque d’un apprenti pour lui succéder et faire vivre le Senjutsu, Oro s’est mis en tête de participer au tournoi pour le trouver. Et c’est en la personne de Ryu qu’il voit l’avenir de son art martial se former.