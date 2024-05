Où regarder la saison 2024 de F1 ?

Alors oui, autrefois, à une époque où Sebastian Vettel écrasait toute concurrence, la saison de Formule 1 était diffusée sur TF1 en clair et gratuitement jusqu'à la saison 2011-2012. Depuis, c'est la chaîne Canal+ qui détient les droits exclusifs de diffusion. Cette saison - comme la précédente - et ce jusqu’en 2029 pour notre plus grand bonheur, C8 (filiale de Canal+) propose 4 grands prix gratuits en direct et en clair dont celui de Monaco et de France.