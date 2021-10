Ouninpohja : quand le WRC s'envoie en l'air

Dans le petite ville de

Jyväskylä

, terre d’accueil du

, on pense, mange, et respire rallye. « La ville se transforme quelque peu à l'approche de l'événement » raconte

Mikko Hirvonen

, vainqueur de l’épreuve en 2009. « Le

est au coeur de toutes les discussions et les gens se préparent vraiment pour cela, en organisant leurs déplacements sur les spéciales en famille ou entre amis. Plus on se rapproche du départ et plus l'effervescence devient palpable. Dans les journaux locaux, des pronostics plus ou moins farfelus surgissent : qui fera le premier temps scratch, qui sortira de la route en premier… C'est vraiment un des événements majeurs dans notre pays, car

».