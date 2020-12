Outdoor Synchrony : l'union sacrée selon Kilian Bron

. Et c’est une bonne façon de résumer cette vidéo dans laquelle le rider dévale certains des plus beaux coins des Alpes françaises et croise quelques potes en snowboard, parapente, wingsuit ou en foil... On a discuté de ce projet complètement fou avec lui.

Il y a deux choses dans cette vidéo. La première, c’était de passer du temps ensemble à la sortie du confinement dès qu’on a été autorisés à se revoir. La deuxième, c’était de mettre en avant notre milieu outdoor, et cette passion commune de la montagne mais qu’on pratique tous de manière très différente. C’était un besoin de passer du temps ensemble et de se retrouver dans un milieu dans lequel on se sent bien.

, qui est un trailer très reconnu dans son milieu, est à côté de ça secouriste en haute montagne. Et c’est quelqu’un que j’ai rencontré parce qu’il m’avait secouru quand j’avais été pris dans une avalanche, il y a trois ans. De là, on s’est rapprochés, on a tissé des liens, et on a donc fait ce projet ensemble.

Pour chacun, au-delà du fait que ce soient des athlètes reconnus dans leur milieu ou pour leurs performances, il y a un petit lien. Je ne les ai pas choisis par hasard. Je les connaissais déjà pour la plupart et ce choix s’est fait grâce à nos affinités. Par exemple, Michel Lanne , qui est un trailer très reconnu dans son milieu, est à côté de ça secouriste en haute montagne. Et c’est quelqu’un que j’ai rencontré parce qu’il m’avait secouru quand j’avais été pris dans une avalanche, il y a trois ans. De là, on s’est rapprochés, on a tissé des liens, et on a donc fait ce projet ensemble.

Je suis quelqu’un de curieux et il y avait cette envie d’apprendre à connaître chaque athlète dans son milieu, chaque sport, ses contraintes, et d’échanger sur tout ça. Je pense que c’est un point de vue partagé puisque la plupart ne connaissait pas nos contraintes et la façon dont tout se passe sur un vélo, ou même pendant un tournage. C’était vraiment top de pouvoir partager ça avec eux.

, par exemple. Pour moi, les conditions du spot qui se situait au niveau d'un col étaient parfaites, mais pas pour eux, puisqu’il y avait beaucoup trop de vent. Donc on a dû y retourner trois ou quatre fois, sachant que cet endroit se situe à trois heures de chez moi (rires). Mais ça fait partie du jeu, parfois tu galères et quand tu as enfin le bon shot, tu es d’autant plus content.

, en pumping foil, et enfin moi derrière. On a essayé de faire un plan-séquence assez artistique pour tout relier. On y est finalement arrivés assez vite, mais ça a été compliqué de se caler avec les gars. On a passé toute la journée en montagne, sous le soleil, à essayer de tout faire et on a un tourné un plan en fin de journée qui a été le bon.

C’est pareil pour ce long plan séquence en début de vidéo, mais c’était plus une question de logistique. Victor Daviet , en snowboard enchaîne avec Scott Chemical , en pumping foil, et enfin moi derrière. On a essayé de faire un plan-séquence assez artistique pour tout relier. On y est finalement arrivés assez vite, mais ça a été compliqué de se caler avec les gars. On a passé toute la journée en montagne, sous le soleil, à essayer de tout faire et on a un tourné un plan en fin de journée qui a été le bon.

Je cours un peu en montagne et j’aime bien faire mes repérages dans ces moments-là. Suivant les endroits où je m’aventure c’est parfois plus simple d’y aller en courant qu’en vélo, et ça te permet d’aller explorer des endroit moins accessibles. Quand ça passe en courant, je me dis que ça peut passer en vélo.

. Ce qui m’a bluffé avec eux, c’est leur professionnalisme, leur passion et ce duo qui allait bien au-delà de la complicité. On a rigolé, ils étaient vraiment bon délire mais dès que ça parlait boulot et vol, je voyais vraiment une autre facette, ils se transformaient et étaient hyper pros. Ça m’a beaucoup marqué. En plus de ça, tu as affaire à des personnages, ils ne m’ont pas laissé indifférent.