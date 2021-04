Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 4 de l’Overwatch League

à 2 et empochait 1,5 million de dollars de cashprize. Six mois plus tard, les 20 équipes se tiennent prêtes à jouer pendant 6 mois pour s’emparer du titre de la

Cette dernière avait battu l’équipe de coréens Seoul Dynasty 4 à 2 et empochait 1,5 million de dollars de cashprize. Six mois plus tard, les 20 équipes se tiennent prêtes à jouer pendant 6 mois pour s’emparer du titre de la saison 4 .

a, comme chaque saison, opéré des changements sur le format, le cashprize et les horaires de la ligue. Pour commencer, le rythme de matchs des joueurs a été une nouvelle fois réduit pour préserver leur équilibre, avec des semaines de repos. En outre, les commentateurs pourront se coucher plus tôt (ainsi que les spectateurs européens), puisque les matchs de la division Ouest commenceront à 21 heures et ceux de la division Est à 11 heures.

, qui n’est très certainement pas prévue pour cette année, la ligue rebondit. “Les deux régions ne se sont rencontrées que lors du Final Four la saison passée, et cette fois, il y aura des tentatives de rencontres plus fréquentes”, se réjouit SuriPlay.

“Cette saison pleine de promesses, l’aboutissement d’années de travail de Blizzard avec la réalisation de la vision initiale du projet, s’est effondrée comme un château de cartes.” Et en attendant la sortie d’ Overwatch 2 , qui n’est très certainement pas prévue pour cette année, la ligue rebondit. “Les deux régions ne se sont rencontrées que lors du Final Four la saison passée, et cette fois, il y aura des tentatives de rencontres plus fréquentes”, se réjouit SuriPlay.

si la situation sanitaire le permet, et ce afin de se rapprocher du serveur asiatique et limiter le ping. Ce sera l’occasion pour les équipes de récupérer un cashprize intéressant et plus de points pour espérer se qualifier aux playoffs de fin de saison.

Quatre grands événements ponctueront la saison régulière de 2021 : les May Melee, June Joust, Summer Showdown et Countdown Cup. Ces événements seront l’occasion de voir les meilleures équipes de chaque division s’affronter. Le premier réunira les deux équipes qualifiées de la division Ouest à Hawaii si la situation sanitaire le permet, et ce afin de se rapprocher du serveur asiatique et limiter le ping. Ce sera l’occasion pour les équipes de récupérer un cashprize intéressant et plus de points pour espérer se qualifier aux playoffs de fin de saison.

En termes de meta, la situation aura également changé, mais on ne sait pas encore quel style les équipes des divisions Ouest et Est adopteront. Comme à chaque nouvelle saison, les Contenders, qui sont les ligues régionales de second niveau, sont les seuls témoins de ce à quoi la meta pourra ressembler à l’avenir. C’est “l’apéro” de la ligue majeure, comme le dit SuriPlay. “Il y a une meta dominante, mais on a une certaine diversification,” explique-t-il.

a marqué la semaine de Contenders, en participant à l’agression et au contact de cette composition.” Selon le caster, l’Asie se tourne moins vers cet archétype et plus vers une composition dive, en restant fidèle à son style.

Il s’agit du DPS Samir “Tsuna” Ikram, qui se partagera le rôle avec Stefan “Onigod” Fiskerstrand et Nikolai “Naga” Dereli. Ensemble, les trois DPS créeront une formation flexible pour rendre l’équipe plus polyvalente. “Ce n’est pas un roster qui va se figer dans une meta, mais qui sera capable de jouer plusieurs styles et d’être imprévisible,” affirme SuriPlay. Pour lui, c’est un avantage indéniable.

Si Paris reste l’équipe préférée de beaucoup de fans français pour son attachement à la capitale, il y a deux autres joueurs à suivre dans d’autres équipes. Alors que l’une des vitrines de l’esport français sur Overwatch, Terence “SoOn” Tarlier, ne sera plus dans la ligue à cause de problèmes de visas liés à la pandémie mondiale, l’offtank Poko fait encore et toujours partie de Philadelphia Fusion et FDGod sera encore là, mais dans l’une des équipes les plus attendues : San Francisco Shock. Rien que ça.

