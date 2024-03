La saison de padel 2024 va changer la donne

Une saison de padel épique, c'est ce que promet 2024 ! Une année au cours de laquelle le circuit professionnel d'élite, Premier Padel , s'impose comme une toute nouvelle entité qui réunit les meilleurs joueurs du monde. Ce sera certainement la saison la plus révolutionnaire de l'histoire de ce sport .

Grâce à l'intégration de technologies de pointe, à l'unification des grandes tournées et à une présence véritablement mondiale, le padel est prêt à transcender ses limites actuelles, promettant une hype jamais vu et un niveau de compétition supérieur.

Cette saison n'est pas seulement un autre chapitre de l'évolution de la discipline, elle représente un moment charnière où la confluence du talent, de l'innovation et de l'expansion mondiale élèvera le padel à de nouveaux sommets. Cela le rendra aussi accessible à un public plus large que jamais.

Découvrez les sept raisons pour lesquelles 2024 restera dans les mémoires comme la meilleure saison de padel à ce jour.

Juan Lebrón joue lors d'un match de padel © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

01 Des talents sans précédent

Avec le développement rapide du padel dans le monde et des joueurs de plus en plus compétents chaque année, la saison 2024 du Premier Padel devrait présenter un niveau de talent inégalé. L'introduction de nouvelles destinations et une portée médiatique plus globale vont probablement élever le niveau de la compétition, en mettant en avant les talents locaux des pays qui investissent fortement dans la promotion du padel, et le développement des joueurs dès leur plus jeune âge.

Ale Galán et Juan Lebrón en action lors d'un match de padel à Madrid © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

02 Trois paires en lice pour le trône du padel masculin

Le circuit masculin sera le théâtre d'une compétition intense entre trois paires qui ont prouvé qu'elles régnaient avant les autres : Alejandro Galán - Juan Lebrón (qui commencent la saison en tant que duo classé numéro 1), Agustín Tapia - Arturo Coello et Martín Di Nenno - Franco Stupaczuk. Tapia et Coello ont dominé la saison 2023, remportant trois des cinq tournois de Premier Padel disputés, tandis que Di Nenno - Stupaczuk (surnommés les " Superpibes ") et Galán - Lebrón en ont remporté un chacun.

Juan Lebron © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool Alejandro Galán © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

D'autres équipes comme Paquito Navarro - Sanyo Gutiérrez, Fede Chingotto - Momo González, Álex Ruiz - Juan Tello, Javi Garrido - Mike Yanguas et Jon Sanz - Coki Nieto essaieront de remporter quelques tournois. Ce sera également la dernière saison de Fernando Belasteguín, sans doute le meilleur joueur de l'histoire du padel. "Cette saison, au cours de laquelle j'aurai atteint les 30 ans sur le circuit, est le moment pour moi d'arrêter", a-t-il déclaré. 'Bela' est l'un des pionniers de ce sport, ayant remporté plus de 200 titres au niveau professionnel.

03 Un circuit féminin électrisant

Le circuit féminin n'est pas en reste, avec des paires comme Ariana Sánchez - Paula Josemaría, Bea González - Delfina Brea et Alejandra Salazar - Tamara Icardo qui devraient dominer la compétition. Bea et Delfi ont remporté deux tournois de Premier Padel l'année dernière, et ont terminé la saison comme le duo le plus en forme. De leur côté, l'équipe formée par Ari et Paulita en a remporté un et est actuellement toujours classée numéro un.

Notre objectif est clair : être les numéros un mondial Beatriz González

Certaines joueuses envoient déjà des messages et manifestent leurs intentions. "Notre objectif est clair : être les numéros un mondial", a déclaré Bea González, qui est actuellement classée deuxième avec sa partenaire Delfina Brea. La nouvelle équipe Salazar - Icardo, deux joueuses extrêmement solides qui se complètent parfaitement, promet également d'entrer dans la conversation autour des meilleures équipes du monde.

Bea Gonzalez en action © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Ces trois paires sont prêtes à dominer la plupart des tournois, mais le champ est largement ouvert. Il y a de nouvelles équipes qui cherchent à se faire remarquer et à passer au niveau supérieur, comme Virginia Riera et Sofía Araújo, ainsi que les paires nouvellement formées par Gemma Triay - Claudia Fernández et Martita Ortega - Verónica Virseda. Des joueuses attendues après la rupture surprise Triay - Ortega qui a pris le monde du padel au dépourvu.

04 Premier Padel : le gratin mondial du padel

L'acquisition récente du World Padel Tour par Premier Padel après deux saisons de coexistence signifie que 2024 est la première saison où Premier Padel devient le seul circuit à présenter les meilleurs joueurs de padel au monde. Cette fusion offre un paysage unifié et plus compétitif.

Nous voulons développer le sport Alejandro Galán

Cet accord historique promet d'élever le sport, en offrant un circuit professionnel mondial unique qui se concentre sur les joueurs et l'écosystème du padel. Améliorant ainsi l'expérience globale des fans et des joueurs. "Pouvoir se concentrer sur une seule tournée internationale, avec moins de tournois, est un soulagement pour les joueurs. Nous voulons développer ce sport", a déclaré Ale Galán dans une interview accordée à la Cadena SER.

Bea Gonzalez à l'entraînement à Madrid © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

05 Une tournée véritablement mondiale

La saison 2024 est historique pour sa portée mondiale, avec 25 tournois à travers 18 pays sur cinq continents. Cette expansion s'étend sur de nouveaux marchés comme le Paraguay, le Chili et le Koweït, et marque aussi le retour de sites emblématiques comme le Stade Roland-Garros et le Foro Italico. Un choix qui inscrit la croissance du padel en tant que sport mondial. Cette empreinte internationale permet non seulement de faire découvrir la discipline à de nouveaux fans, mais aussi d'offrir aux joueurs une plateforme leur permettant de mettre en valeur leur talent à une échelle véritablement mondiale. Tu trouveras le calendrier complet ici .

Le circuit rénové du Premier Padel présente également un nouveau système de classement et de tournois avec quatre niveaux : Major, Tour Finals, P1 et P2. Ce nouveau format vise à offrir aux joueurs davantage d'options pour jouer dans le monde entier et permet un classement plus compétitif.

06 De nouveaux talents entrent en scène

La prochaine saison met aussi l'accès sur l'épanouissement des jeunes talents et l'expansion des programmes de développement dans le monde entier. Avec la popularité croissante du padel, davantage de ressources sont allouées aux académies de jeunes, à la détection des talents et aux ligues de développement visant à préparer la prochaine génération de stars.

L'accent mis sur le développement de la jeunesse garantit la durabilité et la compétitivité du sport, promettant un afflux continu de talents prêts à prendre d'assaut la scène professionnelle. L'intégration de ces jeunes joueurs dans le circuit professionnel ajoute une dimension plus dynamique à la compétition.

Soyez au plus près de l'action avec Red Bull TV © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

07 Une couverture médiatique élargie et un engagement des fans accru

La saison 2024 devrait bénéficier d'une couverture médiatique élargie, avec des accords en place pour diffuser les événements dans plus de 180 pays, touchant ainsi plus de 150 millions de foyers. Cette vaste augmentation du traitement médiatque permet non seulement de rapprocher l'action et les fans à l'échelle mondiale, mais aussi d'améliorer l'engagement des fans et d'amener de nouveaux publics. L'empreinte numérique du padel se développe également, avec des plateformes de médias sociaux et des services de streaming en ligne qui offrent aux fans un accès aux coulisses et des mises à jour en temps réel.

Quand la saison 2024 de Premier Padel commence-t-elle ?

La saison de padel 2024 est prête à être une année marquante, offrant aux fans et aux nouveaux venus un spectacle de haut niveau. Il est clair que la saison à venir ne va pas seulement élever la discipline, mais aussi offrir des émotions et un divertissement sans précédent, en commençant par la P1 de Riyadh qui débutera le 26 février. Ce sera le début d'une saison de padel légendaire.