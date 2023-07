9 conseils pour bien débuter au padel

On dit qu'il suffit de jouer 10 minutes au padel pour savoir si ce sport est fait pour vous ou pas... Vous avez envie d'essayer une activité fun et déjà pratiquée par plus de 25 millions de personnes dans le monde ? Suivez ces conseils et partez taper vos premières balles.

On dit qu'il suffit de jouer 10 minutes au padel pour savoir si ce sport est fait pour vous ou pas... Vous avez envie d'essayer une activité fun et déjà pratiquée par plus de 25 millions de personnes dans le monde ? Suivez ces conseils et partez taper vos premières balles.

On dit qu'il suffit de jouer 10 minutes au padel pour savoir si ce sport est fait pour vous ou pas... Vous avez envie d'essayer une activité fun et déjà pratiquée par plus de 25 millions de personnes dans le monde ? Suivez ces conseils et partez taper vos premières balles.

La meilleure façon de comprendre le padel, qu’il s’agisse des règles, de la tactique ou de la technique, c’est de regarder un match et des vidéos. La pratique peut paraître déroutante au début, mais vous comprendrez vite ses subtilités par rapport au tennis et au squash.

La meilleure façon de comprendre le padel, qu’il s’agisse des règles, de la tactique ou de la technique, c’est de regarder un match et des vidéos. La pratique peut paraître déroutante au début, mais vous comprendrez vite ses subtilités par rapport au tennis et au squash.

La meilleure façon de comprendre le padel, qu’il s’agisse des règles, de la tactique ou de la technique, c’est de regarder un match et des vidéos. La pratique peut paraître déroutante au début, mais vous comprendrez vite ses subtilités par rapport au tennis et au squash.

Un échauffement ciblé avant un match de padel permet d'éviter les blessures. Consacrez cinq à dix minutes à l'échauffement des muscles et des articulations avant de vous lancer. Le cou, les épaules et les jambes étant très sollicités, les étirements sont également de mise.

Un échauffement ciblé avant un match de padel permet d'éviter les blessures. Consacrez cinq à dix minutes à l'échauffement des muscles et des articulations avant de vous lancer. Le cou, les épaules et les jambes étant très sollicités, les étirements sont également de mise.

Un échauffement ciblé avant un match de padel permet d'éviter les blessures. Consacrez cinq à dix minutes à l'échauffement des muscles et des articulations avant de vous lancer. Le cou, les épaules et les jambes étant très sollicités, les étirements sont également de mise.

Choisissez les vêtements adéquats, les bonnes chaussures et surtout la bonne raquette pour votre niveau. Les raquettes de padel ont un manche court. Elles sont classées par type : Diamant (plus de puissance), goutte d'eau (contrôle et puissance) et ronde (plus de contrôle). Pour débuter, n'optez pas pour une raquette trop compliquée. Choisissez une ronde.

Choisissez les vêtements adéquats, les bonnes chaussures et surtout la bonne raquette pour votre niveau. Les raquettes de padel ont un manche court. Elles sont classées par type : Diamant (plus de puissance), goutte d'eau (contrôle et puissance) et ronde (plus de contrôle). Pour débuter, n'optez pas pour une raquette trop compliquée. Choisissez une ronde.

Choisissez les vêtements adéquats, les bonnes chaussures et surtout la bonne raquette pour votre niveau. Les raquettes de padel ont un manche court. Elles sont classées par type : Diamant (plus de puissance), goutte d'eau (contrôle et puissance) et ronde (plus de contrôle). Pour débuter, n'optez pas pour une raquette trop compliquée. Choisissez une ronde.