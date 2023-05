Juan Lebrón Chincoa A padel star from Spain, Juan Lebrón Chincoa has won numerous high profile tournaments and is regularly among the sport’s top-ranked players.

Quels sont les clés du bonheur ? L'amour, l'épanouissement, tous les aliments frits, mais aussi et surtout les jeux de raquette. Et ça, l'humanité le sait depuis XVème siècle et l'invention du jeu de paume. Une super discipline largement remplacée par le tennis au XIXème siècle... qui a peut-être lui aussi trouvé son successeur.

Bébé sport, le padel est né au Mexique (prends ça, l'Angleterre) dans les années 1970, mais fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Ses règles sont similaires à celles du tennis, à ceci près qu'il se pratique essentiellement en double et que le terrain est plus petit et délimité par quatre murs. Et si l'idée est toujours de faire passer la balle au-dessus du filet en priant pour qu'elle ne revienne pas, vous avez le droit de la faire rebondir contre les parois (parfois des vitres). Oui, c'est cool.

On sert à la cuillère en diagonale dans le court adverse (après avoir fait rebondir une fois la balle derrière la ligne) et on la fait rebondir, comme au tennis, dans le carré de service de l'adversaire. Si ladite balle touche le grillage (parce qu'il y a aussi une clôture), c'est faute. Mais si elle touche un mur, c'est ok.

On calcule le score sur le principe du « Best of three », en comptant les points comme au tennis (15, 30, 40). Le premier duo à remporter six jeux avec deux jeux d’avance remporte un set, et le premier à gagner deux sets remporte le match.

