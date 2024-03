Le monde du padel : on répond à vos questions courantes

"Le padel vous fait tomber amoureux de ce sport. C'est quelque chose que les autres sports n'ont pas", dit Juan Lebrón, qui aux côtés d'Ale Galán est classé comme la première équipe de padel au monde. Il n'a pas tort, le padel continue de captiver les gens du monde entier dès qu'ils l'essaient et il est clair que la popularité croissante de ce sport vient de son jeu captivant.

Si tu es complètement novice en matière de padel, ne sois pas mystifié, utilise notre guide pour décoder le jeu .

Juan Lebrón est tombé amoureux du padel © Premier Padel/Red Bull Content Pool

01 En quoi le padel diffère-t-il des autres sports de raquette ?

Le padel mélange des éléments du tennis et du squash avec de nombreuses particularités qui lui sont propres. Ses éléments attrayants, sa nature sociale et sa profondeur stratégique le rendent accessible tout en constituant un défi pour les joueurs de tous niveaux.

"Le padel a ajouté des éléments que le tennis n'a pas et qui, à mon avis, sont meilleurs, rendant le sport plus spectaculaire et plus amusant, puisqu'il est plus social", dit Galán.

Alejandro Galán, numéro un mondial © Jaime de Mata/Red Bull Content Pool Le padel a ajouté des éléments que le tennis n'a pas et qui, à mon avis, sont meilleurs. Alejandro Galán

Quelles sont donc les principales différences qui rendent ce sport encore plus amusant ? En voici un bref aperçu :

Taille du terrain : Le padel se joue sur un terrain plus petit, fermé et entouré de parois en verre, ce qui permet d'incorporer des rebonds dans le jeu.

Raquette : La raquette solide et sans cordage offre plus de contrôle et de puissance que les raquettes traditionnelles.

Balle : La balle dépressurisée rebondit plus lentement, ce qui permet des échanges plus longs.

Service : Les matchs de padel requièrent des services en dessous de la ceinture, à la différence du tennis.

Rallies : En raison de l'utilisation de murs qui maintiennent davantage la balle en jeu, les échanges au padel ont tendance à être plus longs qu'au tennis. Sur le plan technique, le padel est plus facile à maîtriser, et il y a donc généralement moins d'erreurs au cours d'un match .

02

Le système de notation du padel est similaire à celui du tennis. Il faut gagner six jeux pour remporter un set. Les points augmentent sous forme de 15, 30, 40 et balle de match. Si les deux équipes sont à égalité à 40 points, le jeu passe à "deuce". À partir de là, une équipe doit obtenir deux points consécutifs pour gagner : un pour obtenir l'"avantage", et un autre pour prendre la victoire.

Dans certains tournois le "point d'or" est mis en place, ce qui élimine les avantages. En d'autres termes, l'équipe qui remporte le point lorsque le jeu arrive à égalité gagne la partie. Le point d'or a certainement été implémenté pour ajouter du suspense et accélérer le rythme des matchs.

03

Le service doit être exécuté sous la ceinture et la balle doit d'abord rebondir sur le sol, à la fois avant d'effectuer le service et juste après sur le côté du terrain où se trouve le receveur, avant que le coup de retour ne soit effectué. La règle du service sous la ceinture est conçue pour réduire la puissance et la domination du service, rendant le jeu plus axé sur les échanges et la stratégie. Comme au tennis, le service doit traverser le terrain en diagonale et entrer dans le carré de service de l'adversaire, qui est marqué par une ligne centrale.

Le padel te fait tomber amoureux de ce sport. C'est quelque chose que les autres sports n'ont pas. Juan Lebrón Chincoa

Le serveur a deux tentatives pour faire entrer le service dans le bon carré. Si le premier service échoue (soit en touchant le filet, soit en sortant, soit en atterrissant dans le mauvais carré), il peut retenter. Deux fautes consécutives font que les adversaires gagnent le point.

04

Les murs permettent une plus grande créativité dans le jeu. Les joueurs peuvent les utiliser pour faire rebondir la balle et permettre une variété de coups plus précis.

Une fois que la balle a franchi le filet, elle peut rebondir sur n'importe quel mur du côté du receveur, si elle a d'abord rebondi sur le sol du même côté. Si la balle rebondit sur le sol puis touche deux fois un mur ou rebondit sur deux murs sans être touchée, le tir est toujours considéré comme valable. Cependant, la balle ne peut pas rebondir à nouveau du même côté du terrain après avoir touché un mur. La balle ne peut pas non plus toucher le plafond, ni aucun élément comme les lumières ou les clôtures, au-dessus de ces murs.

En fin de compte, l'utilisation fréquente de ces derniers est associée à un niveau de jeu plus élevé et est au cœur de la stratégie du padel. Cela permet aux joueurs de créer des angles et des coups impossibles à réaliser dans d'autres sports de raquette. Cette tactique permet de prendre les adversaires par surprise, d'ouvrir le terrain pour des jeux agressifs et de transformer des positions défensives en positions offensives.

Jouer avec les murs au padel permet de réaliser des coups plus dynamiques © Premier Padel/Red Bull Content Pool

05 Quels sont les différents types de coups au padel ?

Le padel dispose d'un large répertoire de coups. Voici quelques-uns des principaux coups que vous devez connaître :

Bandeja

La bandeja, ou coup du plateau, est un coup fondamental au-dessus de la tête, principalement utilisé lorsque la balle est haute et que le joueur est près du filet, mais pas assez près pour exécuter un smash. Il combine des éléments d'un smash et d'un slice, créant un coup plus lent et contrôlé qui permet au joueur de maintenir un positionnement offensif sans trop s'engager. Techniquement, le joueur frappe la balle avec une face de raquette ouverte, ce qui lui confère un effet slicé et une légère trajectoire descendante, dans le but de placer la balle loin dans le terrain adverse. L'objectif tactique de la bandeja est de maintenir les adversaires au fond du terrain, ce qui rend leur attaque plus difficile, et de se préparer à un éventuel jeu au filet ou à contrer un lob.

Une raquette doit mettre en valeur tes points forts... Elle t'influence beaucoup et reflète ton style de jeu. Beatriz González

Víbora

La víbora, ou coup de la vipère, est une variante avancée de la bandeja avec plus d'effet et de vitesse. Il est exécuté avec un mouvement rapide, semblable à celui d'un fouet, où le joueur frappe la balle avec une combinaison de slice et d'effet latéral. Ce coup est particulièrement efficace parce qu'il crée un rebond imprévisible, ce qui rend difficile un retour précis de la part de l'adversaire. La víbora est utilisée pour exercer une pression à partir d'une position offensive, en visant souvent les murs latéraux pour maximiser la difficulté du retour.

La volée

La volée, tout comme au tennis, est un coup effectué avant que la balle ne rebondisse, généralement exécuté près du filet pour affirmer une pression offensive. L'objectif est de frapper la balle tôt, de réduire le temps de réaction des adversaires et de limiter leurs options défensives. Techniquement, la volée nécessite un élan court et compact, ainsi qu'un poignet ferme pour contrôler la direction et le rythme de la balle. Les joueurs visent à placer les volées de manière stratégique, soit pour déplacer les adversaires hors de leur position, soit pour trouver des brèches dans leur défense.

Beatriz González connaît l'importance de la bonne raquette de padel © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Smash

Le smash est l'un des coups les plus puissants et les plus décisifs au padel. Utilisé pour terminer les points lorsque la balle est suffisamment haute et à distance de frappe. Le coup implique un élan complet au-dessus de la tête, visant à frapper la balle avec une force maximale. Le coup est soit directement hors du terrain (si les règles et la conception du terrain le permettent), soit vers le bas dans le terrain de l'adversaire avec une vitesse et un angle tels qu'elle devient irrécupérable.

Techniquement, le smash nécessite une bonne synchronisation, une bonne rotation du corps et un bon coup de poignet pour générer de la puissance et de la direction. Tactiquement, il est utilisé lorsqu'un joueur a un avantage offensif évident, souvent à la suite d'un retour faible ou d'un lob infructueux sur l'adversaire.

Lob

Le lob est un coup stratégique conçu pour repousser les adversaires du filet, créant ainsi de l'espace et du temps. Son but tactique est de perturber le positionnement des adversaires sur le terrain, les obligeant à reculer et ouvrant ainsi l'avant du terrain pour des attaques ultérieures. Techniquement, le lob est exécuté avec une frappe douce et ascendante, visant à envoyer la balle au-dessus de la tête des adversaires tout en s'assurant qu'elle atterrit profondément dans le court pour empêcher un retour de smash facile. C'est un coup clé pour changer la dynamique d'un point, passer de la défense à l'attaque, ou simplement pour réinitialiser l'échange à partir d'une position moins favorable.

06 Quelles sont les différentes positions de jeu ?

La dynamique de l'équipe est cruciale et les rôles sont souvent définis par leur position sur le terrain : l'un jouant principalement du côté du revers (côté gauche) et l'autre du côté du coup droit (côté droit).

Le joueur du revers est souvent considéré comme le plus agressif des deux. Cette agressivité se traduit par des smashes puissants, des volées décisives et des coups visant à déstabiliser les adversaires et à dominer le filet. Leur rôle est de créer des opportunités de tirs gagnants et d'exercer une pression constante sur les adversaires. Ale Galán incarne le joueur de revers idéal avec ses víboras et volées agressives, ainsi que son smash mortel.

Le joueur du côté du coup droit adopte souvent un rôle de soutien, en se concentrant sur la cohérence, le placement et la mise en place des points. Il excelle à garder la balle en jeu, à travailler les angles et à utiliser des lobs stratégiques et des coups pour perturber le positionnement des adversaires.

Cependant, dans le paysage dynamique et avancé du padel d'aujourd'hui, il y a des joueurs de côté coup droit qui présentent l'ensemble complet. Étant capables de défendre et d'attaquer de manière tout aussi impressionnante. Juan Lebrón est l'exemple parfait du joueur de padel "complet".

07 Le padel est-il un sport d'équipe ?

Absolument ! Le padel se joue principalement en double. La communication et le travail d'équipe sont donc essentiels pour le positionnement, la sélection des coups et les jeux tactiques. Les équipes qui travaillent bien ensemble peuvent dominer le terrain - même si elles sont moins habiles que leurs adversaires - en déjouant leurs rivaux grâce à des jeux stratégiques et à un soutien mutuel.

Lebron et Galán : numéros 1 mondiaux en padel © Premier Padel/Red Bull Content Pool

08 Quel est l'équipement des joueurs de padel ?

Voici un aperçu du matériel spécifique au padel dont les joueurs ont besoin pour commencer à jouer :

La raquette de padel : Plus courte et plus large que les raquettes de tennis, avec une surface solide ponctuée de perforations, la raquette de padel offre différentes caractéristiques en fonction de leur forme, de leur poids et des matériaux utilisés. Les débutants doivent rechercher une raquette qui offre un bon équilibre entre puissance et contrôle pour développer leur jeu. "Une raquette doit mettre en valeur tes points forts... Elle t'influence beaucoup et reflète ton style de jeu", explique Bea González.

Les chaussures : Le soutien et l'adhérence sur la surface du court, qui est généralement du gazon artificiel avec du sable, sont cruciaux. Les chaussures conçues spécifiquement pour le padel offrent la meilleure combinaison de durabilité, d'adhérence et de stabilité pour s'adapter aux mouvements rapides, aux virages et aux mouvements latéraux.

Balles de padel : Ces balles ont une pression interne légèrement inférieure à celle des balles de tennis, ce qui les rend moins rebondissantes. Cette caractéristique convient aux courts de padel plus petits et fermés.

Un terrain : Le padel se joue sur un terrain fermé d'environ un tiers de la taille d'un terrain de tennis, qui est entouré de murs intégraux en verre ou en matériau solide.

Quatre joueurs : Le padel se joue normalement en double, ce qui signifie que quatre joueurs au total sont nécessaires pour commencer un match.

Vous êtes maintenant armé de tout ce qu'il faut savoir pour profiter des highlights du Premier Padel, ou même pour commencer à jouer vous-même !