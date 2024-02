Comment gagner de l'argent dans Palworld ?

Cela peut paraître assez simple, mais dans un jeu où l’on découvre énormément de choses, il est parfois compliqué de savoir ce dont vous aurez besoin dans quelques heures. Si vous hésitez à vendre un objet pour lequel vous n’avez pas d’utilité à l’heure actuelle : pas de panique. Premièrement, tous les objets précieux comme les peaux, les pierres de dragons et les autres dont la description est « peut être vendu à un marchand pour un prix élevé » sont là pour vous rapporter de l’argent . Ensuite, pensez à miner et à transformer vos lingots en clous , vous en tirerez un très, très bon prix. Vous pouvez également vendre les recettes que vous avez déjà apprises (elles ne servent qu’une fois) ou vos anciens items comme l’armure, le grappin etc.

Si on vous conseille d’intégrer ces Pals à votre fine équipe, c’est tout simplement parce qu’ils sont capables de trouver de l’or quotidiennement. Les Mau peuvent être affiliés à vos pâturages, et ils passeront ainsi leurs journée à lâcher des pièces d’or dans votre ferme. Pour ce qui est des Vixy, ils déterrent des pièces, des flèches et des sphères que vous pouvez revendre ou récupérer pour faire des économies. Si vous n’en avez pas encore vu, sachez que des Vixy se trouvent généralement près de l’Église désolée.

