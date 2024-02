Palworld : le guide des lucky Pals

Si vous connaissez Pokémon, les lucky Pals sont l’équivalent des shiny : des créatures qu’on ne rencontre qu’assez rarement et qui ont une apparence différente de leurs congénères. Dans Palworld, les lucky n’ont pas de couleur particulière. Par contre, ils scintillent et sont entre 2 et 3 fois plus grands que les autres individus de la même espèce. De plus, au-delà de leur aspect assez badass, ils ont des bonus. Ceux-ci sont aléatoires et peuvent donc varier. Par contre, ils seront forcément positifs (chanceux, rapide etc) ce qui fait des lucky Pals une addition notable à votre colonie. Petit rappel, les traits dont on parle ici peuvent augmenter de 15 à 50% une des caractéristiques de votre compagnon . Collecte, puissance en combat, vitesse de déplacement… Ces Pals sont des compagnons exceptionnels, vous comprenez pourquoi de nombreux joueurs se sont mis à partir à la chasse aux lucky Pals.