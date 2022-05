Un nouveau record de France de lancer d'avion en papier est tombé

Deux choses sont primordiales dans la vie : ne rien faire à moitié, et surtout savoir s’amuser sérieusement (ou sérieusement s’amuser, c’est comme vous voulez). Et ça, les 42 participant(e)s de la finale française de Red Bull Paper Wings , le plus grand championnat du monde de lancer d'avions en papier , l’ont bien compris.