Problème : cette solution ne plaît pas aux dirigeants, qui estiment que leur seconde activité (la gestion et l'exploitation de licences telles que Conan le Barbare) rapportera plus de cash sur le long terme. L'opportunité est trop belle pour Wester qui, avec l'appui de l'ancien PDG du département Theodore Bergquist, rachète l'activité et conserve sept employés (dont Johan Andersson, papa d'

E

uropa Universalis). « Si nous n'avions pas été là pour prendre la relève, la société aurait fermé, se souvient-il dans

. « On se serait souvenu d'elle comme l'un de ces grands et vieux studios de développement. Nous avons pensé que ces jeux avaient un avenir et que nous pouvions les vendre à un public qui y était attaché. » Dès 2003, le trio applique des principes qui définissent encore le modèle

Paradox Interactive

aujourd'hui. Passons-les joyeusement en revue