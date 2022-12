Mais où courir en Nouvelle-Aquitaine ?

Vous habitez en Nouvelle-Aquitaine et souhaitez vous préparer à la course Wings For Life World Run dont le départ sera donné le 7 mai 2023 ? Ça tombe bien, la région regorge d’itinéraires tous plus variés les uns que les autres. Petit tour d’horizon.

01 Tour du Lac de Vassivière

Tour du Lac de Vassivière © Strava

Distance : 23,2 km

Dénivelé : 51,2 mètres

Localisation : Peyrat-le-Château (Haute-Vienne)

Si vous habitez près de Limoges, vous connaissez forcément le lac de Vassivière, cette grande étendue d’eau bordée de plages et de forêts. Eh bien figurez-vous que cet endroit, qui ressemble étrangement à un fjord norvégien en plein milieu de la Haute-Vienne, est le coin parfait pour se dégourdir les jambes.

Mais, ne vous fiez pas à la beauté du lieu car vous êtes parti pour un tour de près de 23 km qui vous fera longer le lac et ses îles au départ du camping d’Auphelle. En bonus, si vous avez encore des jambes (mais on n’en doute pas une seule seconde), vous pouvez vous étirer sur la petite île de Vassivière, au milieu du lac. Qui a dit que la Haute-Vienne n’était pas dépaysante ?

02 Circuit du Marathon de Biarritz

Circuit du Marathon de Biarritz © Strava

Distance : 42,4 km

Dénivelé : 89,9 mètres

Localisation : Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

À Biarritz, il n’y a pas que le surf et la plage… Il est aussi possible de bien se dégourdir les jambes. La preuve, avec ce segment qui reprend le tracé du marathon international de Biarritz. Le tracé vous fait démarrer à l’Est de la ville, longer la mythique promenade du Casino puis passer par les communes de Bidart et Bassussary. En bref, un parcours aussi technique que varié, qui vous fera voir, en un peu plus de 42 kilomètres, tout ce que le Pays Basque a de meilleur à offrir. Vous avez du pain sur la planche (de surf).

03 Centre-ville de Royan

Centre-ville de Royan © Strava

Distance : 10,3 km

Dénivelé : 81 pieds

Localisation : Royan (Charente-Maritime)

Royan est un peu à la Charente-Maritime ce que Biarritz est aux Pyrénées-Atlantiques : une ville réputée pour son attractivité l’été, qui ravira les fans de plage… Et de course. Mais, à l’inverse de sa concurrente du Pays-Basque, qui vous faisait passer par des paysages plus bucoliques, nous vous proposons ici un parcours très urbain qui vous fera découvrir tout le centre-ville de Royan, en commençant par la plage, puis le port, l’avenue Pontaillac et enfin, la pointe du Chay. Bref, vous connaîtrez la ville sur le bout des doigts (de pied).

04 Ligne droite sur l’Île de Ré

Ligne droite sur l’Île de Ré © Strava

Distance : 7,8 km

Dénivelé : 12,12 mètres

Localisation : Loix (Charente-Maritime)

L’Île de Ré est réputée pour ses marais salants, ses petites maisons coquettes et ses balades en vélo. Mais qui a dit qu’il n’était pas possible de courir ? Personne, c’est pourquoi, pour ce tracé, nous vous proposons un petit aller simple entre le bourg de Saint-Martin-de-Ré et le port de Loix. Au programme, une belle ligne (presque) droite qui vous fera longer la mer puis terminer votre course près des fameux marais salants qui font toute la renommée de l’Île. Attention tout de même aux vélos, il y en a pas mal dans le coin.

05 Pont à pont à Bordeaux

Pont à pont à Bordeaux © Strava

Distance : 2,8 km

Dénivelé : 7,6 mètres

Localisation : Bordeaux (Gironde)

Y a-t-il un endroit plus iconique que les bords de la Garonne pour courir à Bordeaux ? Probablement pas, c’est pourquoi nous vous proposons un petit itinéraire fort sympathique : partir du fameux Pont de Pierre et ses 17 arches (en référence, selon la légende, aux 17 lettres présentes dans le nom de Napoléon Bonaparte) et relier le Pont Jacques Chaban-Delmas. Ici, vous êtes parti pour une course qui mêle habilement ville et bucolisme. En bref, un petit itinéraire reposant au cœur de la belle-endormie, qui vous offrira même une petite leçon d’architecture. Pas mal, non ?

06 Course des crêtes depuis Espelette

Course des crêtes depuis Espelette © Strava

Distance : 25,6 km

Dénivelé : 637 mètres

Localisation : Espelette (Pyrénées-Atlantiques)

À Espelette, il n’y a pas que le piment. Il y a aussi de nombreux chemins montagneux qui partent de la petite commune située dans les contreforts des Pyrénées. Le tracé de la Course des Crêtes en est un parfait exemple. Pentu (dénivelé de 637 mètres), le chemin vous permettra d’admirer, depuis le haut de la crête, la superbe vallée dans laquelle se trouve la ville rendue célèbre par son piment. En bonus, la course des crêtes vous fera passer durant quelques centaines de mètres par l’Espagne. Alors, listo ?