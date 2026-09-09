Padel : pourquoi le Paris Major de Roland-Garros est-il le plus convoité ?

Prestige, matchs historiques, court légendaire… voilà quelques-unes des raisons qui distinguent l’ Alpine Paris Major des autres rendez-vous de la saison de padel. Découvrez le ressenti des athlètes lorsqu’ils rentrent sur le Philippe-Chatrier , comment le jeune sport de raquette s’y est installé, et les enjeux du tournoi.

01 Pourquoi le Paris Major compte plus que n'importe quel autre trophée

Quand on demande aux joueurs professionnels de padel de classer les titres du Premier Padel , il y en a un qui revient très régulièrement au sommet de la liste : Paris . Ce n'est pas seulement une question de classement ou de prize money. Ce qui rend ce tournoi vraiment à part, c'est son écrin.

L' Alpine Paris Major est de retour à Roland-Garros du 7 au 13 septembre et reste un événement unique du calendrier du Qatar Airways Premier Padel Tour . Pendant six jours, la maison du tennis français devient celle du padel professionnel. Des cages de verre s'installent sur la même terre battue où les légendes du tennis ont laissé leur trace. Les joueurs qui s’apprêtent à jouer savent exactement où il mettent les pieds.

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Le tournoi pèse aussi lourd sur le plan sportif et comptable. Les vainqueurs empochent 2 000 points au classement FIP, soit le double de ce que rapporte un titre en P1, de quoi faire basculer une saison entière en un seul dimanche. Les quatre Majors trônent au sommet de la hiérarchie, et une carrière se juge souvent au nombre de Majors glanés.

Pourtant, si vous interrogez n'importe qui ayant déjà disputé ce tournoi, le classement reste secondaire. La chose qui importe le plus, c'est le court.

02 L'« effet Philippe-Chatrier »

Alejandro Galán sur la terre sacrée de Roland-Garros © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Le court central Philippe-Chatrier accueille près de 15 000 spectateurs. La plupart des enceintes de padel, même les plus prestigieuses, n'en approchent pas le dixième. La taille du stade marque déjà les joueurs à la sortie des vestiaires, mais ce qui distingue vraiment ce court, c'est ce que les stars aperçoivent depuis l'intérieur de la cage vitrée.

Arturo Coello, numéro un mondial et triple champion consécutif du Paris Major, décrivait la sensation sur sa propre chaîne YouTube plus tôt dans l'année : « Inconsciemment, cette ambiance vous électrise, expliquait-il. L'arène de Madrid est immense elle aussi, mais on n'en voit pas le bout depuis le court. Ici, à Roland-Garros, on voit tout le public. On ne distingue pas les visages, mais on voit que c'est plein. »

C'est cette dimension que les caméras de télévision ne captent jamais vraiment. Sur la plupart des courts, le champ de vision d'un joueur s'arrête aux premiers rangs. Sur le Chatrier, les tribunes montent devant vous, et continuent de monter. Le panorama, depuis le court comme depuis les hauteurs du stade, est saturé de fans passionnés.

Un ingrédient supplémentaire rend la semaine parisienne encore plus inoubliable : les sessions nocturnes, devenues la signature du tournoi. Sous les projecteurs, avec la structure du toit qui referme le son sur elle-même, un échange de padel sur le Chatrier résonne comme nulle part ailleurs. Les joueurs passent une saison entière dans des salles omnisports, arrivent à Paris et entendent leurs smashs rebondir dans une « pièce » géante qui leur répond.

03 Le moment où le padel est entré à Roland-Garros, la cathédrale du tennis

Galán et Chingotto : d'anciens rivaux devenus coéquipiers © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Le padel a fait ses débuts à Roland-Garros en juillet 2022, l'un des jalons les plus marquants de l'histoire de la discipline. Alejandro Galán et Juan Lebrón, alors meilleure paire du monde, y ont battu Federico Chingotto et Juan Tello 6-3, 4-6, 6-4 pour devenir les tout premiers champions sacrés sur ce court.

Arnaud Di Pasquale, directeur de l'épreuve pour la FFT (Fédération Française de Tennis), a résumé le moment tel qu'il était. « Voir le stade Roland-Garros vibrer et célébrer le padel et ses stars, c'était un moment incroyable », déclarait-il après cette première édition.

Pour la génération précédente de joueurs de padel, habitués à des enceintes bien plus modestes, jouer à Roland-Garros relevait du rêve inaccessible. Juan Martín Díaz, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la discipline et alors en fin de carrière, avait disputé le tournoi et publié une photo prise depuis le court, accompagnée d'une légende devenue culte : « Je n'aurais jamais imaginé que le padel finirait par se jouer ici, écrivait-il. C'est un rêve qui se réalise à la fin de ma carrière. »

Quatre ans plus tard, ce rêve tient sur un contrat signé et un horizon dégagé. La FFT et Premier Padel ont renouvelé leur accord en mars 2025, prolongeant le Paris Major à Roland-Garros au moins jusqu'en 2029, et l'ancrant durablement dans la deuxième semaine de septembre.

04 Les applaudissements avant la première balle

Lebrón a remporté le premier tournoi de Roland-Garros aux côtés de Galán © Premier Padel/Red Bull Content Pool

L'une des plus belles descriptions de ce qui rend ce tournoi différent vient de quelqu'un qui vit cette ambiance depuis un poste d'observation privilégié : le banc du coach.

Jorge Martínez entraîne Alejandro Galán depuis que l'Espagnol est adolescent, et s'installe désormais aux côtés de Galán et Chingotto à chaque étape du Premier Padel. Il a vu des stades grandir autour de lui pendant trois décennies, d'un troisième niveau de tribune vide à ce même niveau plein deux ans plus tard. Cette enceinte reste en tête de sa liste.

« Quand on présente les joueurs, tout le monde se lève et applaudit avant même que le match ne commence, raconte Martínez à propos de Roland-Garros. C'est un applaudissement pour les joueurs, simplement parce qu'ils sont là. Voir un stade entier applaudir avant le début du match, c'est un très beau détail. »

Un petit geste qui dit tout. À Paris, le public de connaisseurs célèbre autant le sport lui-même que la paire qui entre sur le court.

Les joueurs situés hors du top 10 décrivent le même attrait. Jérémy Scatena, ancien numéro un français, résumait cela sans détour dans un entretien pour Padel Magazine : il qualifie le Paris Major de tournoi le plus beau au monde. Benjamin Tison, un autre professionnel français, faisait le même constat que la plupart des joueurs après leurs grands débuts sur le court central, dans un entretien pour le même média : « jouer à Roland-Garros sur le central, c'est incroyable. »

Pour un joueur français, une wild card (invitation offerte par le tournoi pour donner un coup de pouce aux joueurs locaux) dans ce tableau représente la semaine la plus importante d’une carrière. Pour une star espagnole ou argentine, c'est la semaine où toute la famille prend l'avion. Personne ne considère Paris comme une étape comme les autres.

05 Les chiffres derrière la plus grande semaine du padel

Alejandro Galán passe quelques instants avec ses fans à Roland-Garros © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

L'aura du Paris Major s'appuie aussi sur des chiffres solides, et les éditions 2024 et 2025, ont levé le moindre doute.

L'Alpine Paris Major 2025 a réuni 62 128 spectateurs sur la semaine, dont 27 000 rien que sur le week-end des finales, un record pour un tournoi de padel. L'affluence quotidienne moyenne atteignait 8 875 personnes, en hausse de 24,5 % par rapport à 2024. L'événement a généré 176 millions d'impressions et de vues sur les réseaux sociaux, et plus de 2,5 millions de vues sur YouTube, plaçant Paris parmi les tournois de padel les plus suivis au monde.

La remise du trophée à elle seule était un temps fort. Zinédine Zidane et le pilote de Formule 1 Pierre Gasly ont remis les prix devant un Chatrier plein, un dimanche après-midi de septembre.

Pierre Gasly et Zinédine Zidane ont remis le trophée lors de l'édition 2025 © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

La France a mérité ce public. Le pays a dépassé les 4 000 courts et, selon le Global Padel Report 2026, a construit plus de nouveaux terrains en 2025 que n'importe quel autre pays. Le Paris Major reste la vitrine incomparable de l'un des marchés du padel les plus dynamiques au monde.

Sur le court, le palmarès est court mais lourd de sens. Galán et Lebrón ont décroché le premier titre en 2022. Depuis, Coello et Tapia ont raflé toutes les éditions depuis, battant Chingotto et Paquito Navarro en 2023 puis Galán et Chingotto en 2024 et en 2025. Chez les femmes, Ariana Sánchez et Paula Josemaría se sont imposé en 2023 et 2024, avant que Gemma Triay et Delfina Brea ne remportent le titre 2025, 7-5, 6-2, face à Marta Ortega et Tamara Icardo.

06 Qui sont les favoris pour remporter l'Alpine Paris Major 2026 ?

Agustin Tapia et Arturo Coello ont remporté deux victoires d'affilée © Jure Makovec/Red Bull Content Pool Delfina Brea et Gemma Triay sont les tenantes du titre © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Coello et Tapia arrivent en favoris du tableau masculin, comme sur l'ensemble de la saison . Ils ont remporté le BNL Italy Major à Rome en juin en battant Galán et Chingotto 7-5, 7-6(4), et visent un quatrième titre consécutif à Paris.

Galán et Chingotto restent les principaux outsiders, et Paris a une saveur particulière pour les deux hommes. « Chingalán » a perdu la finale parisienne deux années de suite, et Galán sait ce que ça fait d’être de l'autre côté, lui qui a soulevé le tout premier trophée décerné sur ce court.

« El Lobo » Juan Lebrón fait lui aussi figure de prétendant sérieux. Le champion 2022 revient associé à Leo Augsburger , formant la troisième paire mondiale, portée par le jeu de transition sans équivalent de Lebrón et la puissance brute et le smash ravageur d'Augsburger. Un court rapide devant un public bruyant, exactement le terrain où cette association s'épanouit.

Chez les femmes, Triay et Brea arrivent en championnes en titre et numéro un mondiales. Bea González et Paula Josemaría, têtes de série numéro deux, se sont associées avec un seul objectif : un titre en Major serait le moyen le plus rapide de faire valoir leurs arguments au classement. Les deux paires pratiquent le même padel offensif, tout en puissance, ce qui explique pourquoi chacun de leurs face-à-face en 2026 a valu le déplacement.

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Alejandro Galán ne voudra pas perdre trois finales parisiennes d'affilée © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

L'Alpine Paris Major se déroule du lundi 7 au dimanche 13 septembre 2026 au Stade Roland-Garros, à Paris. Les qualifications ont lieu le lundi, le tableau principal se joue du mardi au jeudi, et les quarts de finale, demi-finales et finales occupent le week-end. Les matchs se jouent sur six courts, les affiches les plus attendues se disputant sur le Philippe-Chatrier, avec les sessions nocturnes désormais emblématiques du tournoi.

Nouveauté 2026 : le Padel Festival a ouvert ses portes le dimanche 6 septembre et a transformé le site en journée portes ouvertes avec initiations, DJ sets, stands de restauration et jeux en plein air. Les billets démarraient à 10 € pour le festival et à 15 € pour les qualifications, puis à partir de 25 € pour les tours suivants. Un billet à la journée donne accès aux sessions de jour comme de soirée.

En France, Red Bull TV diffuse des résumés des matchs à partir des demi-finales. Pour suivre le tournoi, il vaut donc mieux se rendre du côté de la Porte d’Auteuil.

Toutes les informations sur le tournoi (billetterie, horaires des matchs, scores en direct, actualités des joueurs) sont disponibles sur le site officiel de l'Alpine Paris Major 2026 Premier Padel .