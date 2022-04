Oui, j’ai mis l’accent sur la technique et ma capacité à aller plus vite en descente. En cross-country, les circuits évoluent pas mal ces dernières années. Avant, on avait des parcours qui duraient 1h30 ou 1h40. Aujourd’hui, on est à 1h15 ou 1h20 maximum. Comme il faut savoir évoluer avec son sport, j’ai notamment décidé cet hiver de travailler avec Cécile Ravanel (triple vainqueure des Enduro World Series entre 2016 et 2018) pour m’améliorer au niveau technique et gagner des secondes qui sont précieuses en descente. L’objectif est aussi de dépenser le moins d’énergie possible sur ces secteurs car les parcours de cross-country sont courts et il faut bien pouvoir récupérer à un endroit. Cette année, je compte d’ailleurs participer à deux épreuves des Enduro World Series. J’ai déjà participé à la Mégavalanche à La Réunion (épreuve qu’elle a remportée, ndlr.), mais là, c’est un format plus court, plus technique. Et du coup, ça peut être un bon entrainement en descente pour ma saison de cross-country.