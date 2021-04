Pauline Ferrand-Prévot, la rage de vaincre

. « Pourtant, ma mère, qui faisait aussi de la compétition, ne voulait pas forcément que je fasse du vélo, parce qu’elle disait que ce n’était pas assez féminin. » La petite Pauline est donc inscrite au patinage artistique. Si elle est une enfant modèle et qu’elle « n’a jamais voulu créer de souci à [ses] parents », PFP sait déjà que son destin est ailleurs. À l’âge de 5 ans, elle parvient à les convaincre de l’inscrire dans un club de vélo et dit adieu aux patins.

Très vite, la jeune cycliste devient une compétitrice acharnée qui veut montrer qu’elle est capable de battre tout le monde, et surtout les garçons. Sa rigueur est si extrême qu’elle inquiète même son entourage. « Très jeune, j’ai été autonome et indépendante au niveau de l’entraînement. Tout le monde pensait que mes parents me forçaient à aller m’entraîner, alors que c’est juste que j’aimais ça. Même si je ne m’entraînais pas encore tous les jours à cette époque, au lieu d’aller jouer avec mes amis, je partais courir ou faire du

, la jeune coureuse fonce tête baissée. « J’aimais avoir toutes les possibilités, et me dire que je pouvais à la fois faire du

. « J’étais assez précoce. À 12 ans, je battais déjà des filles qui avaient 3 ou 4 ans de plus que moi, donc je pense qu’on m’a remarquée. » L’adolescence est une période charnière pour la cycliste. Mais aussi compliquée. « Quand tes copines font autre chose que d’aller faire des courses de vélo le week-end, si tu n’as pas cette passion et cette envie, tu peux vite décrocher et préférer faire la fête plutôt que t’entraîner. »

Pauline grandit, son talent aussi. Chez les cadettes, elle domine régulièrement les courses et s'adjuge quatre titres et deux deuxièmes places en six championnats de France sur route et en

Les efforts paient et l’horizon d’une carrière professionnelle se profile. À l’époque, quand on lui rabâche de se concentrer sur une seule et même discipline pour être plus performante,