Découvrez le 'Panther One', le BMC Fourstroke customisé de Ferrand-Prevot

Si le BMC Fourstroke de PFP a été équipé des meilleures pièces du marché pour enchaîner les performances, le style n'a pas été oublié en chemin. Et c'est même l'artiste No Curves qui s'est chargé du makeup.

Les dessins représentent des montagnes et des sentiers de VTT

, hurlez-vous ? Tout simplement un surdoué italien réputé pour ses oeuvres à base de ruban adhésif conjuguant lignes et angles. Oui, c'est beau, et évidemment, c'est arc-en-ciel, comme le maillot des champion(ne)s du monde.

Le fameux 'Panther One'

Le nom du vélo ? "Panther One". Soit l'animal qui représente le mieux l'ambivalence de Pauline, calme et concentrée en préparation, mais féroce en compétition.

