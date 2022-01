Un (rapide) tour d'Islande avec Payson McElveen

La soif d'aventure de Payson McElveen l'a conduit aux quatre coins du monde. Certains voyages ont été merveilleux, d'autres une véritable épreuve. Le dernier en date est probablement un mélange des deux. En septembre, Payson McElveen s'est en effet lancé le pari fou de parcourir 413 km en une seule fois sur les routes sauvages d' Islande . Un exploit historique, puisque Payson McElveen est devenu le premier cycliste à avoir traversé l'île en moins d'une journée, soit 19h et 45m .

Payson McElveen © Evan Ruderman

Les fans de Game of Thrones connaissent bien le paysage islandais, et ses terres volcaniques sorties tout droit d'un autre monde. L'Islande est le seul endroit au monde où l'on peut voir des plaques tectoniques se rencontrer à la surface. La majorité des terres sont inhabitées et se caractérisent par des pics montagneux et des terres de glace qui s'étendent à perte de vue.

01 La préparation

À SAVOIR La géographie de l'Islande L'Islande abrite 30 volcans actifs et 11 000 kilomètres carrés de terre de glace.

McElveen s'est préparé à cette traversée de l'Islande en effectuant un tour des Westfjords, qui s'est terminé seulement 48 heures seulement avant la tentative de traversée de l'Islande. Bien que le voyage ait été fatigant, McElveen a ainsi acquis une bonne connaissance approfondie du terrain auquel il allait se confronter.

"Ce voyage été très utile pour entrer en contact avec l'environnement", explique-t-il. "Je savais quoi emporter et j'étais super content de la configuration de mon vélo".

McElveen se prépare pour l'aventure de sa vie © Evan Ruderman

Ayant constaté à quel point la roche volcanique islandaise pouvant être brutale, il a fait le choix d'installer les pneus Maxxis Rambler 50cc les plus robustes qu'il possédait : "Je me suis dit que c'était peut-être exagéré, mais je suis content de l'avoir fait. Les rochers étaient beaucoup plus gros et plus pointus que je ne le pensais."

McElveen raconte son trip dans les Westfjords dans le podcast ci-dessous :

02 Changement d'itinéraire

McElveen s'attaque à l'Islande © Evan Ruderman

La course de McElveen a commencé par un changement d'itinéraire de dernière minute : "Une cheminée thermique s'est ouverte et a fait fondre une tonne de glace, créant une énorme inondation qui a emporté toute la route de l'est. La nuit précédente, j'ai modifié l'itinéraire pour aller vers l'ouest, ce qui voulait dire plus de pavés. ça m'a rappelé à quel point il fallait être vigilant en Islande."

McElveen est parti à 4 heures du matin. Pour commencer, il a dû affronter une longue montée qui lui a donné une idée du genre de sensations qu'il ressentirait au cours des 15 prochaines heures.

03 Le plateau

Ce n'est qu'une fois que McElveen a atteint le plateau des Highlands, au milieu du pays, qu'il a compris pourquoi personne d'autre n'avait tenté ce parcours avant lui. En théorie, le terrain plat des hauts plateaux aurait dû être plus rapide, mais les routes étaient "les plus dangereuses, les plus rugueuses et les plus difficiles que l'on puisse imaginer".

McElveen a alors baissé la pression de ses pneus alors qu'il s'élançait à travers l'un des paysages les plus uniques au monde, face à un vent particulièrement violent. Pendant les 7 à 8 heures sur le plateau, les températures ont chuté, mais McElveen n'a pas baissé les bras.

Sur le plateau, il a également dû traverser deux rivières. Avec ces températures si extrêmes, porter des chaussettes mouillées n'était plus supportable. Il a donc retiré ses chaussures et a traversé le lit de dans des chaussons en néoprène.

C'est alors que McElveen a fait une rencontre surprenante. Celle de Marc, un autre cycliste venu de Barcelone, avec qui il n'a pas eu le temps d'échanger longuement.

Payson McElveen résiste aux températures glaciales © Evan Ruderman

Comme on peut s'en douter, McElveen a eu froid. Et ce, même avec des vêtements spécialement conçus pour rouler en Islande. Ses mains en particulier lui ont posé beaucoup de problèmes, même avec des gants spécialisés Sealskinz.

"Je ne pouvais plus mettre les mains dans mes poches ni ouvrir la moindre nourriture", se souvient-il.

Ne pas manger risquait de lui poser problème. Mais la seule option pour se réchauffer était de s'accrocher : "Je savais qu'en descendant du plateau, la température remonterait. J'en ai fait ma ligne d'arrivée mentale."

04 La dernière ligne droite

La fin du plateau était encore à plus de 160 km de l'arrivée réelle de l'itinéraire. Une fois redescendu, McElveen a passé près de 30 minutes à se battre avec des emballages de nourriture. "C'était douloureux et frustrant", admet-il.

McElveen se rapproche de l'objectif © Evan Ruderman

Alors qu'il atteignait la route côtière, McElveen a fait un détour de 65 km par rapport à l'itinéraire initialement prévu, car une cheminée thermique s'était ouverte. Malgré cela et tout ce que l'Islande lui avait fait subir, il commençait néanmoins à se sentir mieux : "Les calories ont fait leur effet, la température a augmenté et la pluie s'est calmée. J'étais en feu. J'avais l'impression d'être une rock star.

Heureux comme jamais, McElveen a finalement atteint la plage de sable noir de Vik.

"C'est que c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie", confie-t-il. "Je suis fier de laisser mes traces sur cette terres que les Vikings ont foulé pendant des milliers d'années. Si je le peux, je réaliserai ce genre de voyage une fois par an."

Le regard qui vous dit que la fin du voyage est proche © Evan Ruderman

