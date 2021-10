Le Peacock Society, pionnier de la renaissance de la teuf parisienne

“Ça peut paraître fou mais il y a dix ans, il n’y avait pas un seul festival électronique à Paris”, se rappelle Clément Meyere, programmateur du festival Peacock Society depuis 2014 et DJ lors de la première édition en 2013. “Malgré ce vide, il y avait une nouvelle génération avec Concrete et d’autres, une envie et un travail de fond de plusieurs collectifs. Tout ça a abouti en 2013 avec trois festivals électroniques la même année : Weather, Marvellous Island et Peacock Society.” Depuis, le travail de défrichage de tous ces passionnés de son et des institutions parisiennes a fait des petits et Paris s’est trouvé une place sur la carte mondiale de la teuf. Pour notre plus grand kif à tous.

Solomun au festival Peacock Society © Maxime Chermat

Un festival hybride

Le Peacock Society est né dans la warehouse du Parc floral, son nom fait d’ailleurs référence aux célèbres paons qui habitent les lieux et aux motifs complexes et colorés de leurs roues. Comme l’explique Clément Meyere, “l’idée de départ, c’était de créer un festival un peu hybride. On voulait réunir les dernières tendances de la scène sans pour autant s’enfermer dedans, en mélangeant des artistes très électro, très techno, avec une touche de hip-hop, en faisant cohabiter des gens comme Ricardo Villalobos, Kaytranada, DJ Koze ou le collectif marseillais Maraboutage. L’esprit du festival, c’est d’être à l’avant-garde de différents courants sans jamais rien s’interdire.”

Le public parisien s’est tout de suite reconnu dans cet esprit et cette palette de couleurs musicales. Dès les premières éditions, le succès est au rendez-vous. Caro s’en souvient bien : “Avant ça, on galérait pour trouver des bonnes teufs électro. C’était souvent loin, dans des endroits un peu pétés, le son était mauvais, la sécu pas ouf, surtout pour un groupe de meufs comme nous.” Elle ajoute : “Le Peacock, ça a été une révélation pour ça, c’étaient les premières teufs vraiment quali hors clubs.” Même constat pour Julio : “Le truc qui a vraiment changé pour moi, c’est le son. Quand t’aimes vraiment ce que t’écoutes, tu veux l’écouter dans de bonnes conditions et ces festivals l’ont enfin permis à l’époque.”

Heureux se retrouver © DR Peacock Society

La naissance d’une scène

En plus de ravir les teufeurs parisiens, ces nouveaux évènements lancent une véritable dynamique artistique. Au point qu’une nouvelle scène parisienne des festivals a émergé depuis. “Il s’est vraiment passé quelque chose à l’époque. On a senti une émulation : une envie de la part des promoteurs, la volonté des artistes de venir jouer à Paris et une éducation progressive du public. On a senti que les gens devenaient plus érudits sur le son et sur les artistes mais aussi sur l’expérience que représente un festival comme Peacock”, analyse Clément Meyere, qui ne compte plus les moments mythiques qu’il a vécus au fil des années. “Il y en a un qui était vraiment particulier : l’ouverture de l’édition 2016 par Laurent Garnier. C’était le 15 juillet 2016, soit le lendemain de l’attentat de Nice. On était à la fois terrifiés par le contexte et portés par le moment, par le talent de Laurent Garnier, qui était vraiment la seule personne qui pouvait ouvrir, lâcher un set de quatre heures entre 20h et minuit, et insuffler cette pulsion de vie incroyable qui fait qu’on a besoin de faire la fête dans ce genre de moment.”

Dans un tout autre genre, le programmateur se souvient aussi d’un concert mémorable du rappeur anglais Octavian lors de l’édition 2019 : “C’était dans une des petites salles du Parc floral, avec des grandes vitres qui donnaient sur l’extérieur. Il était en feu ce soir-là, il était monté sur les platines, il avait dansé au milieu des gens. C’était comme être dans un mini-club à l’intérieur même du festival. En termes d’énergie, c’était un truc complètement fou, la salle et le public étaient en transe.”

"En termes d’énergie, c’était un truc complètement fou" © DR Peacock Society

Du côté des festivaliers aussi, il suffit de se pencher pour trouver toutes sortes d’anecdotes, histoires émouvantes, petites aventures ou rencontres improbables. “Je suis arrivé au festival en short, t-shirt, casquette et portable en main, frais comme un gardon. Je suis reparti seulement avec mon short et deux trois suçons. Joli souvenir”, raconte Yoan, qui a visiblement fait de belles rencontres ce soir-là. Marina, elle, a claqué une grosse bise à la légende de Detroit Derrick May juste avant qu’il ne prenne son taxi après son DJ set en 2019, tandis que Virgil se souvient d’une discussion au coin du bar avec l’ancien ministre de la Culture et fervent supporter de la teuf Jack Lang. Enfin, petite dédicace à Willy et Jennifer : “On s'est embrassés pour la première fois à Peacock le dernier soir à 4h du mat sur le dancefloor il y a six ans… Maintenant, on a une adorable fille de 3 ans, une belle maison et un projet de mariage.”

Se challenger chaque année

Si les festivaliers et les jauges sont comblés, l’équipe du Peacock n’oublie pas non plus de se réinventer, en profitant de l’ouverture d’esprit du public dans cette première saison post-Covid. “On avait déjà envie de re-challenger notre festival avant le Covid, on avait envie de grand air, de s’asseoir sous les arbres, c’est une question de cycle, raconte Clément Meyere. Et cette envie a étrangement été confirmée par l’arrivée de la pandémie. C’était presque prophétique.”

Honey Dijon enflamme le Parc de Choisy © Maxime Chermat

A Vincennes ou à Choisy, en intérieur ou en extérieur, de nuit ou de jour, le Peacock Society n’entend en tout cas pas dévier de cet état d’esprit. “Ce qu’on veut, c’est toujours se réinventer, proposer de nouvelles expériences doublées d’une ligne artistique, où les gens savent qu’ils vont retrouver leurs valeurs sûres, les grandes stars internationales, tout en découvrant des artistes de la nouvelle garde, le tout dans un contexte exceptionnel.” Rendez-vous en 2022 pour la prochaine évolution.

