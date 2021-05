Des stands à la victoire : pourquoi Pedro Acosta est une future star

" Pedro Acosta est bon. Très bon même. Je pense qu'il va gagner cette année, mais ne mettons pas de pression sur le gamin." Voici les mots de Marc Márquez , huit fois champion du monde de moto. Les éloges de l'un des plus grands pilotes de l’histoire sur deux roues ne sont pas infondés.

Mais qui est Pedro Acosta et pourquoi Márquez lui donne-t-il sa préférence pour le titre Moto3 ?

L'une des raisons est qu'il a remporté deux des trois premières courses Moto3 dès sa première saison dans la catégorie. Un autre argument est sa performance époustouflante au Grand Prix de Doha, où le pilote espagnol d'origine vénézuélienne a remporté de façon magistrale la deuxième manche organisée sur le Circuit International de Losail après être parti de la voie des stands.

Dans l'une des courses les plus spectaculaires jamais vues dans l'une des trois catégories MotoGP, Acosta est parti des stands aux côtés de six autres pilotes, qui avaient tous été pénalisés lors des qualifications. Mais l’Espagnol a fait fi de tout cela pour se frayer un chemin jusqu'en tête et battre Darryn Binder de 0,039 seconde pour la victoire finale.

Sans surprise, après avoir appris sa pénalité et son départ de la voie des stands, le pilote Red Bull KTM Ajo n'était pas totalement confiant pour cette épreuve alors qu'il se préparait à prendre son deuxième départ en Grand Prix.

Quand l'équipe m'a dit que je devais partir de la voie des stands, les choses semblaient compliquées", admet Costa. "Mais le jour de la course, je me réveille et je dis à mon assistant Paco, "mon pote, on peut le faire !".

"Lorsque vous travaillez avec des personnes et une équipe extraordinaires, tout est plus facile. La nuit avant la course, je pensais que je pourrais peut-être faire un top 10, mais pas gagner la course."

En action sur sa KTM à Doha © David Goldman / Red Bull Content Pool

Enfin parti, Acosta s'est glissé derrière Sergio Garcia avant de prendre rapidement la tête du peloton des six pilotes partis de la voie des stands. À la fin du premier tour, il n'était plus qu'à 11 secondes du leader Gabriel Rodrigo . Au cours des 10 tours suivants, Acosta a progressivement remonté ses adversaires, rattrapant finalement le leader Binder, pour le dépasser et mener la course dans le dernier tour.

À partir de là, Acosta a été contraint de passer de l'attaque à la défense et a habilement repoussé l'expérimenté pilote Petronas dans le dernier tour, résistant à la pression intense du Sud-Africain pour remporter sa première victoire en Grand Prix après un scénario renversant.

Acosta lors de la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2020 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Pour les connaisseurs, les récentes performances d'Acosta ne sont pas une surprise. Après des performances impressionnantes dans le Championnat du monde FIM CEV Moto3™ Junior, Acosta s'est vu offrir en 2019 la possibilité de montrer son talent sur la Red Bull MotoGP Rookies Cup , qui depuis 2007 offre l’opportunité aux jeunes pilotes de moto de se faire un nom dans ce sport.

Des stars du MotoGP comme Johann Zarco , Brad Binder et le champion MotoGP en titre Joan Mir ont tous bénéficié de ce programme. Acosta cherche à être le dernier diplômé à gravir l'échelle du succès en MotoGP.

"Je me suis beaucoup amusé, la Red Bull Rookies Cup a été importante pour moi", affirme Acosta. "En 2019, je n'avais pas de moto et ils m'ont donné l'opportunité de courir. Je pense que j'ai beaucoup appris au cours de ces deux années".

"La première année, j'étais un peu nerveux, mais ensuite, la deuxième année, j'ai amélioré mon approche mentale car je me suis plus détendu lors des qualifications. En dehors de la moto, je me suis beaucoup amusé avec le staff et ce furent les deux meilleures années de ma vie de pilote."

C’est au cours de ces deux années - pendant lesquelles il a notamment dû composer avec la pandémie mondiale - qu’Acosta a jeté les bases de sa réputation croissante en Moto3.

Sa première année avec la Red Bull MotoGP Rookies Cup a donné lieu à trois victoires et à une deuxième place au classement général du championnat. En 2020, Acosta a fait mieux, remportant les six premières courses et étant sacré champion de la catégorie en fin d’année. L’Espagnol a d’ailleurs remporté le titre sur ses terres d’adoption, ce qui représente beaucoup pour lui.

"Si je devais choisir une course, je choisirais celle d’Aragon où je gagne la course de cinq secondes. Cette victoire était importante parce que j'ai eu quelques problèmes et je n'avais pas la mentalité que j'ai maintenant. Cette course m'a aidé à grandir et à progresser sur le plan mental."

Acosta a remporté deux victoires au Portugal © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

La Moto3 est une catégorie très disputée qui ne pardonne pas. Aujourd’hui, Acosta cherchera à maintenir sa vitesse et à développer sa maturité pour devenir un crack et entrer dans l'histoire en devenant le plus jeune champion du monde, reprenant ainsi le flambeau de la légende du MotoGP Loris Capirossi , qui avait remporté le titre mondial 125cc en 1990 à seulement 17 ans.

Malgré une deuxième place, une première victoire sur le circuit international de Losail au Qatar et une autre sur le circuit de Portimão au Portugal, Acosta ne s'emballe pas. L'idée d'entrer dans l'histoire et de gagner des championnats est loin d'être acquise et le fait d'avoir remporté un Grand Prix ne modifiera pas son approche de la course.

"Rien n'a changé", confirme Acosta lorsqu'on l'interroge sur son nouveau statut. "C'est ma première année dans le championnat. Peut-être que sur certains circuits, j'aurai plus de problèmes qu'à Portimão et au Qatar, mais nous verrons bien. Nous n'avons pas de pression et peut-être que si nous continuons à travailler comme nous le faisons depuis novembre, nous pourrons faire de bons résultats d'ici la fin de l'année." On l'espère.