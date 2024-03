Pedro Acosta sera-t-il le roi du MotoGP™ dès sa première année ?

La carrière que j'ai menée jusqu'à présent a été un rêve. Mais il est vrai aussi que j'ai vécu des moments très durs, notamment lorsque j'ai signé mon premier contrat pour courir en Moto3™ et que, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la rue. Heureusement, je me suis entouré d'un groupe de personnes fantastiques tout au long de ces trois années et j'ai pu faire avancer les choses. À certains moments, les choses ont été très difficiles et j'ai même vu ma carrière s'arrêter net. Face à l'impossibilité d'entrer dans le championnat du monde, Red Bull et KTM m'ont donné l'opportunité de participer une année de plus à la Rookies Cup, quelque chose d'inhabituel, de rester actif et d'avoir une autre chance de courir au championnat du monde. Je suis très heureux avec les gens qui ont toujours cru en moi et qui m'ont accompagné dans ce voyage que je veux poursuivre pendant encore de nombreuses années.