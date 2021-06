Le Néerlandais a alors attendu la première salve des arrêts aux stands pour prendre le meilleur sur Lewis Hamilton (auteur d’un long arrêt de plus de quatre secondes contre 1,9 secondes au pilote Red Bull Racing Honda). En tête au 13ème tour, Verstappen a ensuite aligné les meilleurs tours en course jusqu’à son crash malheureux, qui rappelle celui de Lance Stroll survenu au 31ème tour et dans les mêmes circonstances.

a été solide dimanche pour contrer Lewis Hamilton et jouer son rôle de coéquipier modèle pour Verstappen. Mais le Mexicain ne pensait probablement pas à la victoire jusqu’aux cinq derniers tours où il a vu Verstappen partir dans le décor. Rentré dans la voie des stands suite au drapeau rouge déclenché par la direction de course, Perez est venu se placer en pole pour le nouveau départ et les deux derniers tours après une interruption de course de plus de 20 minutes. Entre temps, les pneus ont été changés sur l’ensemble des monoplaces.