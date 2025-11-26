Peter Salzmann réalise une nouvelle performance spectaculaire en wingsuit

Sur les falaises volcaniques d’El Hierro, dans les îles Canaries en Espagne, le pionnier autrichien de wingsuit Peter Salzmann a rapproché un peu plus le vol humain de celui des oiseaux. Pour la première fois, un pilote de wingsuit utilisant une wing foil a réussi à planer sans moteur – en maintenant, voire en gagnant de l’altitude – plutôt que simplement glisser pour revenir vers le sol.

En volant avec une wing foil spécialement conçue et fixée à sa wingsuit, Salzmann a exploité les courants ascendants le long d’une crête, gagnant jusqu’à 67 m d’altitude pendant le vol. C’est à peu près la hauteur d’un immeuble de 22 étages – et quelque chose qui n’avait encore jamais été réalisé en wingsuit dans des conditions de vent aussi modérées.

« J’ai pu passer à un endroit, longer la montagne en planant, faire demi-tour et, après 40 secondes de vol, repasser au même point, mais plus haut », raconte Salzmann.

Les chiffres clés derrière cet exploit

Salzmann a volé pendant 160 secondes le long de la crête, dont 67 m de gain d’altitude lors de sa meilleure ascension. En phase de soaring, il a effectué plusieurs virages à 180 degrés, avec moins de 200 m de perte d’altitude. Pour situer, un vol standard en wingsuit perdrait généralement 10 fois plus d’altitude sur la même durée de vol.

Ce qui rend l’exploit remarquable, c’est la douceur relative du vent. La plupart des tentatives de soaring en wingsuit ont nécessité des vitesses de vent extrêmes d’au moins 120 km/h – des conditions qu’on ne trouve que dans de très rares environnements. Salzmann a réussi un vol plané stable dans des vents à 40 km/h, le type de conditions dans lesquelles les parapentistes volent confortablement.

Qu’est-ce que la wingsuit foil ?

La clé, c’est la wing foil : une surface légère et aérodynamiquement optimisée qui augmente la portance sans transformer le pilote en parapentiste ou en pilote de deltaplane, qui utilisent des ailes bien plus grandes pour planer. La wing foil lui a donné la capacité de “surfer” sur le vent, tout en conservant les sensations d’un vol en wingsuit.

La wing a été développée avec Red Bull Advanced Technologies, en utilisant les mêmes simulations informatiques de haute précision que celles employées pour concevoir des voitures de Formule 1. Le spécialiste autrichien de wingsuit Andreas Podlipnik a conçu et fabriqué la wing foil, en définissant la manière dont elle devait se comporter pour que Salzmann puisse manœuvrer au plus près de la crête, là où l’air ascendant est le plus fort, mais les marges les plus réduites.

Le vol en wingsuit avec wing foil a été le vol le plus exigeant que Salzmann ait jamais réalisé. Contrôler la wingsuit et la wing demande une maîtrise incroyable. « Je devais voler avec la wing très proche du point de décrochage, car c’est là qu’elle crée le plus de portance, à cet angle d’attaque élevé, explique Salzmann. Comme la portance et le relief ne sont pas constants, je devais voler de manière ultra-sensible et corriger en permanence les directions et les angles. »

Ce succès marque un possible tournant dans le wingsuit : passer de la “chute contrôlée” au fait de travailler avec l’air pour rester en l’air. Un vol standard en wingsuit se caractérise par une chute continue, mais contrôlée. Salzmann, lui, a pu rester plus longtemps en vol en planant avec la wing foil. S’il parvient à affiner les phases de virage et à ré-entrer de manière constante dans les zones d’air ascendant, des boucles de soaring pourraient théoriquement se répéter indéfiniment.

Qu’est-ce que la wingsuit ?

La wingsuit est un sport extrême dans lequel un pilote porte une combinaison équipée de surfaces en tissu spécialement conçues entre les bras et les jambes. Ces surfaces créent de la portance, permettant au pilote de glisser vers l’avant au lieu de simplement tomber à la verticale.

Le ratio de plané typique d’un(e) wingsuiteur(se) d’élite lui permet de parcourir 3 à 4 m à l’horizontale pour chaque mètre de descente.

Les wingsuits traditionnelles ne peuvent pas maintenir l’altitude : elles perdent toujours de la hauteur. L’exception, c’est lorsqu’un pilote expérimenté effectue un “flare” en augmentant sa vitesse de descente pour gagner brièvement de l’altitude avant de redescendre davantage.

Le vol de Salzmann utilisait une wing foil qu’il a présentée pour la première fois en octobre 2024 , ajoutant de l’efficacité aérodynamique et rendant le soaring possible dans l’air ascendant, de façon similaire au vol des oiseaux et des planeurs.