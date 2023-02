En Coupe du Monde, ces éléments sont évidemment changés plus fréquemment. "Parfois, on va passer trois selles et quatre paires de grips sur un week-end" confirme Kevin Joly. "Mais cela dépendra des conditions, notamment des impacts et des crashs qu’a encaissés le pilote. On peut changer un périphérique davantage par prévoyance s’il y a un doute car quoi qu’il arrive, on n’a pas le droit à l’erreur. Mais si tout roule et que les runs se sont bien passés, on laisse comme ça et un élément peut tout à fait rester sur le vélo pendant trois courses."

De son côté, Finn Iles roule avec des pédales Crankbrother Mallet en cage alu, axe titane ou acier. "On met des picots plus ou moins hauts selon les besoins et les chaussures que Finn utilise. Quand on développe des chaussures avec Specialized, les semelles et les clips peuvent changer, donc on adapte tout ça. Quand c’est clipsé, il faut que ça tienne. Finn a un profil de pilotage vraiment agressif, donc il faut que ça soit fiable car sinon, il pourrait potentiellement déclipser sur un virage."

Si la selle parait presque accessoire pour un descendeur car la majeure partie d’un run se fait debout sur les pédales, Kevin Joly explique qu’elle sert tout de même à "caler ses appuis et ses jambes dans les virages. Elle va davantage jouer un rôle d’appui plus que de support pour s’assoir. En enduro, c’est une utilisation différente. La selle doit être confortable car il y a des liaisons qui peuvent durer longtemps et on doit être capable de monter avec le vélo. La selle d’enduro a donc besoin d’être plus confort. En descente, avec les vélos en 29 pouces, il y a des cinématiques qui obligent à ce que les selles soient assez courtes car sinon, on risque de toucher le pneu arrière.

