, et vous avez enfin réussi à calmer ce frisson d’angoisse que vous prenez sur vos premières heures de jeu ? On est fier de vous. Il est donc maintenant temps de se pencher sur votre manière de jouer ; ces fantômes ne se chassent pas tout seuls, et de pauvres familles apeurées comptent sur vous ! Pour éviter que la peur ne surpasse la finesse, nous vous proposons aujourd’hui quelques conseils pour améliorer votre manière de jouer drastiquement.

1. Trouvez le fantôme en priorité

2. Blindez-vous d’équipement

On y pense pas directement lors des premières parties, mais les outils qui sont à votre disposition dans le jeu peuvent être posés dans les pièces et pas obligatoirement toujours dans votre main. Si vous les placez dans des endroits stratégiques alors qu’ils sont allumés, ils continuent de fonctionner. Aussi, n’hésitez pas à faire quelques aller-retours pour venir poser des détecteurs EMF et des lampes UV çà et là dans la pièce ciblée afin d’être sûr de capturer le moindre mouvement de votre fantôme. Oui, le jeu ne fait plus très peur lorsqu’on est préparé de la sorte, mais la technique est plus qu’efficace.

3. Une touche de sel

4. Restez groupés lors des attaques

Vous le savez déjà, les fantômes peuvent passer en phase d’attaque. Et à ce moment-là, on est toujours tenté de trouver une cachette immédiatement. Mais certaines des apparitions les plus importantes se passent aussi lors de ces phases, il faut donc tout de même essayer d’observer quelque chose. Pour cela, mieux vaut donc rester groupé avec son équipe, quitte à parfois à sacrifier un de ses camarades. Comprenez : c’est pour le bien de la science. Vous pouvez aussi faire en sorte que l’un de vous parte en éclaireur enquiquiner le fantôme, pendant que les autres surveillent l’action grâce aux caméras. Tout dépend de votre style et de l’apparition que vous affrontez.

5. Conversez humblement