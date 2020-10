Devenez chasseur de fantômes avec Phasmophobia

Ain’t afraid of no ghosts

. Derrière le nom du studio se cache en vérité un seul homme, qui a créé lui-même l’intégralité de l’expérience. On comprend donc mieux le statut early access et les quelques bugs çà et là, mais le travail réalisé est déjà impressionnant en lui-même. Et oui : le jeu est même disponible en français à ce stade ! De plus, le développeur (qui reste bien mystérieux actuellement) se veut très proche de la communauté et a mis en ligne un Trello dans lequel on peut observer l’évolution de son projet, de la correction des premiers bugs aux idées de game design à intégrer à l’avenir.

Il a fait bip bip

Beau projet donc, mais de quoi s’agit-il vraiment ? Pour la fameuse « spooky season » qu’est Halloween, Phasmophobia vous propose de réunir jusqu’à trois de vos amis pour vous lancer comme chasseur de fantômes. Non pas comme Ghostbusters, mais comme dans ces émissions tardives : vous arrivez en van devant un lieu choisi auparavant, vous vous équipez de votre lampe torche, votre meilleur thermomètre et votre détecteur EMF qui fait bip bip, et allez déterminer une présence fantomatique au sein du lieu. À bien des égards, Phasmophobia est un jeu d’enquête collaboratif : l’idée est de bien explorer l’endroit jusqu’à repérer le lieu de vie de la présence, puis en déterminer la nature en observant ses faits et gestes.

