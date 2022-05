Comment Phil Wizard est devenu l’un des meilleurs b-boys du monde

Il participe à des compétitions et des spectacles, d’abord pour subvenir un minimum à ses besoins tout en vivant chez ses parents. Il vise ensuite un travail plus régulier en tant que B-Boy avec l’objectif de vivre par ses propres moyens. Mais la pandémie frappe. Tout s'arrête. Phil trouve alors des plateformes en ligne grâce auxquelles il peut enseigner et ainsi gagner un revenu supplémentaire.

Grâce à son travail en ligne et quelques piges dans des spectacles, Phil peut finalement se payer son propre logement. Ou presque: "C'est du classique pour un B-Boy. Il y a des mois où je peux à peine payer le loyer et d'autres où je m'en sors très bien. Il faut s'assurer qu'il y a un équilibre et rester prudent dans les dépenses."

Titré à de nombreuses reprises dans les plus grandes compétitions, Phil Wizard rivalise aujourd'hui avec les meilleurs breakers du monde. Mais dans sa quête pour devenir un b-boy reconnu, il s’est posé de nombreuses questions. "Pendant les 11 premières années, je doutais quotidiennement de ma capacité à vivre de cette activité à plein temps", admet-il. "Étais-je assez bon ? Serai-je un jour un champion ? Parfois, je me sentais au sommet du monde, et d'autres jours, je me disais : ‘Je ne sais pas pourquoi je fais ça, j'aurais dû aller à l'école et trouver un emploi normal’”.

Mais Phil ne lâche rien et son état d'esprit l’aide à surpasser ses doutes. "Il faut savoir transcender ses peurs psychologiques pour réussir quelque chose de grand", dit-il. "C'est le yin et le yang. Vous avez besoin de vous retrouver tout en bas un jour pour atteindre les sommets. Et vous avez besoin de ces moments de gloire pour que, lorsque vous vous trouvez tout en bas, vous sachiez qu'il y a quelque chose de l'autre côté."

