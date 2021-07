Pierre Gasly : "sur la piste, je ne fais aucun cadeau"

"J'adore. J’ai toujours été attiré par l’Italie (où il a gagné

, ndlr) parce qu’en étant plus jeune, j’ai passé pas mal de temps pour des compétitions là-bas. Les Italiens sont vachement intenses émotionnellement, et dans la vie, je fonctionne beaucoup à travers les émotions. Et puis je sens juste qu’à Milan, il y a de nombreuses choses auxquelles je suis rattaché." À commencer par les nombreux êtres humains qu'on y croise : "J'ai besoin de vivre dans une grande ville. Je n'aime pas me sentir seul, ni être au milieu de nulle part sans personne. De temps en temps, j'en ai besoin, et dans ces cas-là, je reste chez moi et je ne vois personne (sourire). Mais j'ai besoin de sentir que je peux ouvrir la fenêtre et voir du monde."