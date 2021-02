La Scuderia AlphaTauri sort d'une saison mémorable en 2020 et possède l'une des équipes les plus intéressantes de la grille pour la saison 2021 de Formule 1. À savoir notre trésor national Pierre Gasly , et le jeune rookie Yuki Tsunoda .

En 2020, Yuki Tsunoda a poursuivi son ascension fulgurante, passant du karting, à la F4, F3, et enfin F2, tremplin vers la catégorie reine, où le pilote a terminé troisième du classement, avec trois victoires. Mais malgré cette évolution impressionnante vers les sommets du sport auto, Tsunoda reste particulièrement serein.

"C'est normal", répond Tsunoda quand on lui demande ce qu'il ressent à l'idée de conduire l'AT02 de la Scuderia AlphaTauri en 2021. "Mais aussi excitant, bien sûr."

Quand on l'interroge sur son programme d'entraînement physique, le plus jeune pilote de la grille répond que s'entraîner n'est pas une priorité pour lui, là où la plupart de ses homologues avouent passer des heures à la salle : "Je n'aime pas m'entraîner, donc je ne préfère pas une chose en particulier", explique Tsunoda, "mais je fais du vélo parce que j'ai les pieds plats, donc j'ai plus de risques de me faire mal en courant, et ce n'est pas bon pour les performances en course."

Ce sont ces mêmes performances dans les formules inférieures qui ont attiré l'attention du patron de la Scuderia AlphaTauri, Franz Tost. Le Red Bull Junior a été recruté par l'équipe italienne pour courir aux côtés du vainqueur du Grand Prix de Monza de l'année dernière, Pierre Gasly.

"J'ai un objectif clair", affirme Tsunoda, "je dois être performant dès la première course. Je n'ai pas peur des erreurs, je veux juste apprendre à m'adapter à la voiture le plus vite possible. Si je fais des erreurs, je dois en tirer les leçons. Il suffit de tout donner et d'être au maximum de mes capacités à chaque course pour en tirer les leçons".

En septembre 2020, le coéquipier de Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, a vécu l'un des moments les plus mémorables de la Formule 1, en remportant le Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza. Une course historique pour Pierre Gasly, qui signait là sa première victoire en F1 - devenant ainsi le premier Français à remporter un Grand Prix depuis Olivier Panis en 1996 - et offrait son premier titre à la Scuderia AlphaTauri.

Les nouveaux coéquipiers découvrent leur nouveau bolide © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 01 / 10

Gasly n'a peut-être que 25 ans, mais au cours de ses trois années de carrière en F1, il a connu des hauts et des bas qui ont fait de lui un vrai combattant. Après avoir fait ses débuts avec la Scuderia Toro Rosso lors du Grand Prix de Malaisie en 2017, et avoir bouclé une impressionnante saison en 2018, il a été promu chez Aston Martin Red Bull Racing en 2019 avant de revenir à la Scuderia Toro Rosso après 12 courses.

Déterminé, Pierre Gasly a remporté un podium sensationnel au Grand Prix du Brésil plus tard cette année-là, sans jamais regretter ce qui s'était passé. Aujourd'hui, il dirige la transition de la Scuderia Toro Rosso vers la Scuderia AlphaTauri, en assumant le rôle de chef d'équipe.

"C'est toujours très excitant", s'enthousiasme Gasly, "ça apporte toujours de l'adrénaline, et il n'y a rien de comparable à une voiture de F1. Vous pouvez conduire toutes les supercars du monde, rien ne correspond vraiment à la sensation que vous aurez en accélérant, en freinant ou en prenant un virage dans une monoplace. Ce sont les voitures les plus rapides de la planète."

"Quand vous accélérez pour quitter les stands pour la première fois, vous ressentez un truc tellement puissant... Cette accélération me manque et il faut ensuite deux ou trois tours avant de s'habituer. Il n'y a rien qui m'apporte autant de plaisir que de conduire ces voitures".

La dynamique qui règnera en 2021 est intéressante et souligne à quel point la F1 est devenue une discipline de jeunes. À tout juste 25 ans, aux côtés de Tsunoda qui en a 20, Gasly est déjà un grand maître relativement marqué par les batailles. Et si tous les deux ont encore de nombreuses années de compétition devant eux, l'objectif immédiat sera de pousser au maximum les capacités de leur AT02. Pour Gasly, la constance sera un facteur clé dans le calendrier qui compte 23 courses.

"Évidemment que nous voulons faire mieux que l'année dernière où nous avons terminé septièmes du championnat", souligne Gasly. "Je pense que ce serait bien de terminer au-dessus de la sixième position, qui a été le meilleur résultat de l'écurie depuis son entrée en F1. Il est primordial d'éviter de faire des erreurs. La cohérence est la clé, c'est ce que nous essayons d'optimiser. Et évidemment, nous saisirons toutes les opportunités qui se présenteront, comme nous l'avons fait au cours des dernières saisons".

Tsunoda, de son côté veut apprendre rapidement et souhaite maîtriser la puissance du bolide. Mais une chose est claire : le pilote japonais n'a pas peur de repousser ses limites et il est bien conscient des exigences que requiert la F1 d'un point de vue physique.

"La vitesse en virage est très différente des autres formules", confirme-t-il. "La F1 est beaucoup plus rapide et il faut avoir le cou vraiment accroché. La première fois que j'ai conduit la F1, après cinq tours, mon cou me faisait déjà mal, c'est la grande différence. La puissance et l'appui sont diamétralement différents".

Alors que Tsunoda s'acclimate doucement à son nouvel environnement, la Scuderia AlphaTauri n'a aucun doute sur ses capacités. Pierre Gasly fait ainsi totalement confiance à son nouveau coéquipier.

"Nous aurons un peu plus de temps pour apprendre à nous connaître dans les semaines à venir", assure Pierre Gasly. "J'ai commencé à entendre parler de lui l'année dernière quand il a commencé en F2. Je suis toujours la F2 et F3 pendant les week-ends, donc j'ai évidemment regardé ses courses il a fait une saison fantastique. Il est très talentueux et j'espère vraiment que nous pourrons avoir une relation fructueuse au sein de l'équipe pour faire avancer AlphaTauri dans le championnat".