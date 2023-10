La sélection cinq étoiles des deux roues de Pierre Soriot

« Jusqu’à l’âge de cinq ans, je n’ai pas touché à un vélo, j’étais plus porté sur les tracteurs à pédales, c’est ce que je kiffais (rires). Ensuite, j’ai eu mon premier vélo parce que je voulais une moto tout-terrain, mon père m’a dit : “apprends à faire du vélo et après on verra pour la moto”. Du coup j’ai pris un vélo, j’ai passé l’après-midi dessus pour apprendre et j’ai eu ma moto ».

« En rentrant à la maison, il m’a acheté un vélo Décathlon, on est allé sur une piste de BMX race. Mais comme il n'était pas adapté à cette discipline, le club m’en a prêté un même si je ne me souviens pas du modèle. Plus tard, on a acheté un BMX Race GT ».

« Pour moi, les électriques c’est tout récent. J’en ai eu un cette année grâce à mon sponsor, comme ils ont sorti leur premier eBike. C’est un VTT all mountain de 150mm de débattement, et franchement j’adore, c’est trop bien. Ça me permet de faire de l’enduro l’hiver quand les bikeparks sont fermés et je peux enchaîner les descentes sans me tuer à la montée. J’en ai fait

« Alors déjà je regarde les équipements. Parce qu’à force de rouler, de faire tout et n’importe quoi avec des vélos AliExpress et de les améliorer, je me suis rendu compte que ce sont vraiment les équipements qui font le vélo. Après, c’est sûr qu’un vélo fiable et qui tient sur la durée est préférable ».

