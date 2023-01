La routine d'entraînement hivernal de Pierre Vaultier

“Dans notre discipline, il n’y a pas vraiment de routine au sens propre du terme" prévient tout de même Pierre. "Tout dépend des compétitions qu’on prépare et de notre forme générale. On a une préparation physique qui varie tellement au fur et à mesure de l’année que l’entraînement est cyclique et peut varier en l’espace de trois semaines. On affine en fonction des besoins et des éventuelles lacunes."