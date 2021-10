Pierre Vaultier : l’envol du phénix

Pierre Vaultier a toujours lutté contre le temps. Celui, d’abord, qui ne donne que quelques années à tout athlète pour se bâtir une réputation et un palmarès. Mais celui, aussi, du chrono. « Ça ne m’intéresse pas, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas mesurer. Moi, je veux courir contre les gars sur un parcours et donner le meilleur de moi-même pour être le premier » explique cette légende du snowboardcross , qui s'est toujours construite dans la confrontation directe. Face à d’autres riders, donc, mais aussi face à son destin.

Pierre Vaultier © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Fils des Alpes farouches

Né au pied des pistes de Serre Chevalier , dans le Briançonnais, Pierre Vaultier n’a certes pas appris à glisser avant de marcher, mais il s’en est fallu de peu : « Mes parents m’ont mis sur des skis à deux ans et demi, comme tous les gamins qui naissent à la montagne. Ce n’est pas un passage obligé, mais bon, les hivers sont longs, donc il faut bien trouver quelque chose à faire… »

Petit Pierre, en 1991 © Pierre Vaultier

Très rapidement, les skis ne suffisent plus. Inspiré par son idole d’enfance - un voisin plus grand que lui - Pierre s’essaie au snowboard et succombe immédiatement. Nous sommes alors au début des années 90. La discipline est jeune, et lui aussi : « Le matos tâtonnait, on avait des boards complètement farfelues et des fixations de ski … La première fois, mon voisin m’a jeté d’un tas de neige dans mon jardin. J’ai fait vingt mètres dans la pente… et je n’ai plus arrêté depuis ! » rembobine celui qui, à 11 ans, rencontre son second amour : le boardercross .

Pierre à neuf ans, en 1996 © Pierre Vaultier

« Je fais de l’alpin au départ », se souvient-il. « Ça me plaît parce que c’est du snow, mais il me manque quelque chose. Sauf que je n’ai pas encore découvert le snowboardcross, et je n’ai donc pas d’élément de comparaison. Mais un jour, je tombe sur ce sport lors d’une petite compétition régionale organisée à Vars et je kiffe. C’est là que je découvre que le sport, pour moi, ça n’a rien à voir avec le chrono. En snowboardcross, face aux autres, je m’exprime, je me révèle, je sors les meilleurs outils de la boîte pour tout fracasser. » Un futur taulier de la discipline est né.

Tout ce qui monte…

En 2003, du côté de Vars © Pierre Vaultier

Malgré une série d’échecs en Coupe d’Europe, lors desquelles il ne parvient pas à sortir des qualifs (basées sur des temps individuels avant les véritables courses à plusieurs), Pierre enchaîne les compèts à l’adolescence et remporte son premier titre majeur à 18 ans, en 2005. Il s’agit d’un Championnat de France, et comme il le dit lui-même, le rider de Briançon n’y « laisse rien à personne." Résultat ? Il se qualifie pour les Coupes du Monde du début de saison suivante avec le moral gonflé à bloc et monte rapidement sur son premier podium international à Whistler.

Des gros volumes, des gros sauts, de l’engagement et de la neige dure : pour moi, le snow, c’est ça. Pierre Vaultier

« C’est complètement fou, parce que je n’ai que quatre Coupes du Monde dans les pattes. » rembobine-t-il. « Je mets alors un gros coup de pied dans la fourmilière. Il faut dire que les parcours me conviennent parfaitement. Des gros volumes, des gros sauts, de l’engagement et de la neige dure : pour moi, le snow , c’est ça. Pas ce qu’on voit alors en Coupe d’Europe. »

Directement qualifié pour les Jeux de Turin 2006, « face à des cadors qui se battaient pour ça depuis des années parce que c’était la première apparition du boardercross aux Jeux », Pierre enchaîne pourtant avec une petite traversée du désert : « Je prends une gifle niveau confiance, en fait, et je me demande si tout ça est bien fait pour moi. Je doute un peu, et c’est donc déjà cuit. Pendant un an, je n’arrive plus à me qualifier. Je fais des 52èmes places, des 65èmes… Et je finis avant-dernier des Jeux. Là, je vrille complètement. »

La tête à l'endroit

Parce qu’on ne peut évidemment pas glisser correctement en vrillant, Pierre décide alors de prendre le taureau par les cornes. Toujours rapide à l’entraînement, il sait qu’il a la technique : reste à bosser la tête. « Je passe donc par la préparation mentale et je passe le cap de la baisse de confiance. Derrière ? Je décolle ! »

Pierre Vaultier, rider et fixeur © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Des performances aussi régulières que bluffantes, une première Coupe du Monde en 2007, un globe de cristal en 2008 : Air Vaultier survole effectivement les débats sans turbulences jusqu’en 2010. Arrivent alors les Jeux de Vancouver, qui sonnent comme un rappel à l’ordre : « C’est un enfer comme en 2006, alors que personne ne me fait peur. » Démuni face à sa bête noire, il a besoin d’un électrochoc pour aller chercher l’or rêvé. Et le déclic vient… d’une énorme blessure.

Âge d’or(s)

En 2014, Pierre est au sommet du game, mais son genou décide de lâcher la rampe. Un ligament croisé antérieur lui fait faux bond à deux mois de Sotchi. « Normalement, j’aurais dû faire une croix sur les Jeux. Mais mon chirurgien me dit que je peux éventuellement courir avec une attelle et un bon renforcement avant. Je décide alors de relever le challenge qui me fait kiffer. »

Pierre chez lui, à Serre Chevalier, en 2017 © Dom Daher/Red Bull Content Pool

La clé, c’est que j’ai un mental d’acier parce que j’ai justement traversé toutes ces épreuves. Pierre Vaultier

La suite lui donne raison : malgré deux mois de douleurs et d’injections de cortisone pour faire sécher un genou qui gonfle dangereusement, Pierre s’envole pour la Russie, enchaîne les beaux runs et décroche la médaille qui lui faisait tant défaut. « La clé, c’est que j’ai un mental d’acier parce que j’ai justement traversé toutes ces épreuves. Donc j’arrive en me disant que je n’ai rien à perdre. Ça me sert beaucoup, et à partir de là, je sais comment faire… »

Pierre dans ses oeuvres en 2018 © Liubomir Asenov/Red Bull Content Pool

Trois globes, un titre de champion du monde et une nouvelle médaille d’or en 2018 : après une saison difficile en 2015, Pierre prend tout ce qu’il y a à prendre en trois ans. Un état de grâce qu’il a lui-même du mal à expliquer : « Je ne sais pas si on doit parler d’expérience ou de force de l’âge, mais j’ai clairement trouvé la clé. Sauf que c’est très exigeant, hein, parce que je suis du genre à tout remettre en question à chaque compèt. » Et si c’était justement ça, la clé ?

Vers l’infini et l’au-delà du boardercross

Entre une commotion cérébrale et de gros soucis de genoux, les années qui suivent cette période bénie sont plus compliquées pour le rider : « Hormis le très beau projet vidéo Shapes en 2019 , j’enchaîne effectivement les gros problèmes. J’ai notamment un souci de dégénérescence des cartilages. Je passe 5 mois à l’hôpital et personne ne sait ce que j’avais. Résultat : je finis avec une prothèse totale de genou. »

Shapes

La bonne nouvelle ? Malgré l’annonce de sa retraite sportive en 2020, Pierre est désormais de retour sur la neige, « pour le plaisir, la passion, et aller au bout de ce que je peux encore faire. » Et s’il vit sûrement le crépuscule de sa carrière de rider, le pionnier a encore de nombreuses choses à faire, dans la veine de Shapes et son parcours d’un nouveau genre : « Un nouveau projet arrive bientôt. On va notamment faire bouger les choses sur les techniques de construction et peut-être changer l’horizon de ce sport en s’orientant vers une pratique hybride entre le pump track et le boardercross. »

Bref, le futur du snowboard n’a qu’à bien se tenir, et vous n’avez pas encore fini d’entendre parler de Pierre Vaultier.

