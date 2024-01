Pierre Vaultier revient sur la création du Red Bull Dual Shapes

Le Dual Shapes peut être bien fun, notamment avec l’aspect duel qu’on a ajouté. Comme on ne voit pas l’autre rider, il y a un côté suspense qui rend l’événement et le concept extrêmement prenant.

Shapes et Reshapes c’est vraiment deux projets différents, je pense que Shapes c’était un essai parfaitement réalisé, on a coché plein de cases. Ça manquait de vitesse et d’engagement, on n’a pas pu pousser la réflexion vraiment jusqu’au bout vu qu’on n’avait pas eu le temps avec 15 jours de chantier. On ne savait pas si on pourrait faire ce qu’on voulait, dans quelles proportions etc… Mais on s'en est super bien sorti, parce que malgré tout, ça a cartonné. J’avais une légère frustration parce que ça ne répondait pas à mon niveau d’exigence, de performance. Ça paraissait beaucoup trop facile sur la vidéo même si dans les faits ça ne l’était pas tant que ça. Il y avait trois/quatres points où il fallait avoir une vitesse exacte. C’est souvent ce que les gens ont du mal à apprécier : sur ce genre de parcours, si tu vas trop vite, tu t’encastres, et si tu vas trop doucement, tu te déglingues. Autant si tu vas trop vite, ça ne ressemble à rien, normalement tu ne vas pas au bout mais tu peux sortir. Autant, si tu ne vas pas assez vite, tu te défonces. Et ça, souvent les gens n’ont pas cette appréciation.

Sur Reshapes, ce que j’ai vraiment voulu pousser c’est le côté performance donc on avait beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de dénivellation… les gaps étaient plus gros, on est passé dans des travers assez chauds avec un wallride complètement « sketchy » (douteux) avec la falaise qui était vraiment un pari audacieux et ambitieux. On a poussé le côté performance et je pense que c’était bien. Moi je préfère clairement Reshapes mais j’ai une sensibilité énorme vis-à-vis de Shapes parce que c’était le premier, et franchement on a cartonné.