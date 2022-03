Quand Reshapes dessine l’avenir du boardercross

shape et ride à nouveau des formes inédites : « Et on a passé un level en construction parce qu’on a fait des choses jamais vues auparavant » explique-t-il. « Notamment des modules accrochés à une falaise. C’était un vrai défi technique et nous l’avons relevé avec brio. Même sur le plan de la performance. Nous avons fait les choses très différemment, avec beaucoup plus de vitesse, des gaps plus gros et une précision d’un niveau encore supérieur. »

doit changer aussi : « À l’avenir, nous allons avoir beaucoup de mal à avoir des manteaux neigeux stables et des ressources financières suffisantes pour bâtir des parcours. » enchaîne le rider. « Le boardercross est un sport particulièrement gourmand en neige, et il ne remplit actuellement pas les cases du développement durable. »

Au départ, il y a une certitude : si le climat change, le boardercross doit changer aussi : « À l’avenir, nous allons avoir beaucoup de mal à avoir des manteaux neigeux stables et des ressources financières suffisantes pour bâtir des parcours. » enchaîne le rider. « Le boardercross est un sport particulièrement gourmand en neige, et il ne remplit actuellement pas les cases du développement durable. »

Au départ, il y a une certitude : si le climat change, le boardercross doit changer aussi : « À l’avenir, nous allons avoir beaucoup de mal à avoir des manteaux neigeux stables et des ressources financières suffisantes pour bâtir des parcours. » enchaîne le rider. « Le boardercross est un sport particulièrement gourmand en neige, et il ne remplit actuellement pas les cases du développement durable. »

Parce qu’une chose est sûre : « Le fait de brasser de la neige avec quatre dameuses qui font chacune 500 chevaux pendant deux semaines, je pense que cela ne sera plus possible dans vingt ans. Pour autant qu’il y ait encore de la neige à brasser… »

Parce qu’une chose est sûre : « Le fait de brasser de la neige avec quatre dameuses qui font chacune 500 chevaux pendant deux semaines, je pense que cela ne sera plus possible dans vingt ans. Pour autant qu’il y ait encore de la neige à brasser… »

Parce qu’une chose est sûre : « Le fait de brasser de la neige avec quatre dameuses qui font chacune 500 chevaux pendant deux semaines, je pense que cela ne sera plus possible dans vingt ans. Pour autant qu’il y ait encore de la neige à brasser… »

Une nouvelle voie s’impose donc selon Pierre. Celle de la décroissance. « Mais l’idée est d’arriver à revoir les choses dans ce sens-là sans pour autant que la discipline perde son intérêt, les valeurs qu’elle peut véhiculer et l’inspiration qu’elle peut donner aux jeunes générations. » Et c’est précisément là qu’un Shapes et un Reshapes entrent en jeu. Leur mission ? Ouvrir – ou au moins entrebâiller - une fenêtre sur l’avenir.

Une nouvelle voie s’impose donc selon Pierre. Celle de la décroissance. « Mais l’idée est d’arriver à revoir les choses dans ce sens-là sans pour autant que la discipline perde son intérêt, les valeurs qu’elle peut véhiculer et l’inspiration qu’elle peut donner aux jeunes générations. » Et c’est précisément là qu’un Shapes et un Reshapes entrent en jeu. Leur mission ? Ouvrir – ou au moins entrebâiller - une fenêtre sur l’avenir.

Une nouvelle voie s’impose donc selon Pierre. Celle de la décroissance. « Mais l’idée est d’arriver à revoir les choses dans ce sens-là sans pour autant que la discipline perde son intérêt, les valeurs qu’elle peut véhiculer et l’inspiration qu’elle peut donner aux jeunes générations. » Et c’est précisément là qu’un Shapes et un Reshapes entrent en jeu. Leur mission ? Ouvrir – ou au moins entrebâiller - une fenêtre sur l’avenir.