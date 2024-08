Les meilleurs endroits pour faire du Pilates à Paris

The New Me, c’est exactement ce que son nom promet : une nouvelle version de soi-même, plus forte, plus tonique et plus zen

. Envie de connecter votre corps et votre esprit ? De vous sentir libéré ? De ressentir votre « vous » intérieur ? Rendez-vous dans l’un des 12 studios The New Me de Paris. Vous avez le choix, saisissez l’occasion.