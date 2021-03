Pourquoi les pilotes de MotoGP ne roulent pas uniquement sur des MotoGP

n’en dit pas moins. Aujourd’hui pilote d’essais

, celui qui fut longtemps le porte-drapeau du HRC en

dit avoir toujours pratiqué le tout-terrain. « Le

et le flat track ont toujours constitué la base de ma préparation et de mon entraînement, assure l’Espagnol. Rouler sur la terre permet de travailler le contrôle de la moto. Tu joues avec la position de ton bassin, tu développes des réflexes… Franchement, il n’y a rien de mieux que le flat track, le

ou le supermotard pour apprendre à glisser. Et maîtriser la dérive, gérer la traction… C’est capital sur une moto de vitesse. Et puis c’est quand même beaucoup plus simple que d’organiser un roulage sur une piste de vitesse. Quand tu viens ici, tu sors la moto du camion, tu mets de l’essence et tu roules. Il n’y a pas d’entretien à faire et tu ne te prends pas la tête avec des réglages ou je ne sais quoi. » Digne héritier des Doohan, Bayliss et autre Stoner, Jack Miller souligne aussi la part ludique de ces pratiques. « Pour moi, c’est avant tout un moyen de se faire plaisir en gardant le feeling du pilotage durant les périodes où il n’y a pas de Grands Prix, confie l’Australien. Ça entretient aussi la forme, et puis c’est toujours sympa de venir rouler avec les copains avant que les choses sérieuses commencent. »