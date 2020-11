"Mon histoire est déjà arrivée à beaucoup d’autres sportifs professionnels. Du jour au lendemain, je suis passé de pilote officiel dans une équipe de niveau mondial à rider anonyme. Je me suis retrouvé sans contrat, sans argent, sans aides techniques et sans soutien humain. Il a fallu prendre la décision de continuer en tant que pilote privé ou non. J’ai décidé de m’accrocher car le

La quête d’un vélo complet

a consacré un épisode lors de la cinquième saison (voir ci-dessous). La plupart de ces riders se rendent sur les courses par leurs propres moyens, réparent eux-mêmes leur vélo et s’entraînent quand ils le peuvent entre deux e-mails envoyés aux marques pour obtenir ce que l’on appelle des "dotations", c’est-à-dire du matériel ou des équipements qu’ils vont recevoir gratuitement. "Entre décembre et février, j’ai cherché à avoir du matos" explique Thomas Lapeyrie. "TribeSportGroup (l’une des plus grosses sociétés de distributeurs de produits VTT en France) m’a aidé en me donnant deux cadres. C’était déjà énorme. Restait à trouver les équipements autour du vélo. En février, mon bike était complet."

est lui aussi un rider privé qui doit chaque année renouveler tous ses sponsors. "Le cadre de mon vélo m’est donné via un contrat que j’ai avec Scott France et le magasin de vélo Ubaye Sports à Barcelonnette où je suis basé" précise le rider de 26 ans. "Ensuite, j’ai d’autres contrats matériels avec Fox pour la tenue, Schwalbe pour les pneus, Rotor pour les pédaliers ou encore Smith pour l’optique. Ce sont ces contrats privés qui me permettent de ne rien payer sur le vélo. Quand tu sais comment les pistes de Coupe de Monde sont exigeantes pour le matériel et pour le corps, c’est essentiel d’être bien équipé pour la saison."

"Entre 10 000 et 15 000 euros pour une saison complète"

qui roule au niveau international depuis ses premières années en juniors et en est actuellement à sa troisième année élites. "Si la marque Kenny me donne mes tenues, ce sont surtout mes parents et moi-même qui apportons le financement. Sur une saison avec quelques Coupes du Monde, le budget tourne autour de 10 000 euros. Et encore, je me déplace en camping-car".

Concilier travail, études et VTT