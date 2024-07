Plages Électroniques : la plus grande beach party de France fait son retour

Les 16, 17 et 18 août prochain, la plus grande beach party de France revient à Cannes pour une 17e édition ! Pour l’occasion, la Red Bull Open Water Party va, cette année encore, proposer aux festivaliers un après-midi de pur fun sous le soleil cannois. Alors, direction le sud, vêtu évidemment de votre plus beau maillot de bain.

01 Présentation générale

Les Plages électroniques , c’est 3 jours de fête, 15h de musique non-stop, 6 scènes, 60 000 festivaliers et une programmation XXL. Oui, c'est aussi génial que ça en a l'air. C’est en gros, une teuf géante au bord de l’eau, et finalement, un peu comme si Ibiza s’invitait sur la Côte d’Azur. Depuis 2006, ce festival transforme la plage du Palais des Festivals à Cannes en un immense dancefloor à ciel ouvert. On danse, on chante, on fait la fête les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles. Que demander de plus ? Ah oui, peut-être quelques infos pratiques, n'est-ce pas ? Pour en savoir plus sur l’histoire du festival, découvrez la saga de la plus grosse fête de la Côte d’Azur .

Cut Killer à l'Open Water Party de Red Bull aux Plages électroniques 2022 © Lionel Bouffier

02 La programmation des Plages Électroniques 2024

Cette année, les organisateurs ont encore frappé fort. Rendez-vous à 14h30, heure d’ouverture des animations. Au programme ? Un village festival, un beauty corner, de nombreux stands funs et ludiques, et bien sûr, un dancefloor éphémère d’une capacité de 3000 personnes et une scène à 360°.

Les têtes d'affiche à ne pas manquer

Au premier rang de la programmation, on retrouve des artistes qu’on ne présente plus comme Boris Brejcha, Fisher, Adèle Castillon ou le DJ Lost Frequencies. Le rappeur star du moment Gazo sera également de la partie, entre deux morceaux du DJ australien Timmy Trumpet, artiste qui fait danser la planète entière. Et bien-sûr, comme on est dans le sud, SCH rendra visite aux Plages pour un set qui s’annonce complètement fada. Du beau monde donc !

Les nouveaux talents à découvrir

Si des grands noms de la musique seront présents, vous pourrez également découvrir de nouveaux artistes comme Alt8, ou encore le beatmaker et producteur français Abel31. C’est ça aussi, la magie du festival : pouvoir découvrir des artistes qu’on finit par ajouter à sa playlist.

03 Préparation pour le festival

Sous les bouées, la plage © La Clef Prod

Que mettre dans son sac de festival ?

Un sac de festival, ça se prépare, et pas 5 min avant de partir. Primo, il vous faudra des lunettes de soleil, parce que le style, c'est primordial. Deuxio, et pas des moindres, une crème solaire haute protection, car au-delà de ressembler à une gambas, la santé, c’est important. Tertio, stay hydrated grâce à une bouteille d'eau réutilisable (on est écolo ou on l’est pas). N'oubliez pas non plus une petite serviette, des vêtements de rechange et, bien sûr, votre billet (si on le précise, c’est que ça arrive.).

Conseils de sécurité et de santé pour un festival réussi

Faire la fête, oui, mais la sécurité, c'est la priorité. Perdre ses potes en festival, c’est un peu la base, mais faudrait pas que ça dure trop longtemps. Du coup, petit conseil : fixez-vous un point de rendez-vous pour éviter de passer la journée solo. Si vous voyez absolument de quoi on parle, alors vous êtes peut-être l’un de ces types de festivaliers que l’on a déjà listé . Et pas d’inquiétude, vous n’êtes pas seuls.

Soyez attentifs à vos affaires : on vous conseille de prendre une banane plutôt qu’un sac, c’est plus difficile à voler. Et n'oubliez pas, même si on danse sans modération, c’est différent pour la boisson ! Alors, mollo sur l’alcool, pensez à faire des pauses, manger correctement, et boire beaucoup d'eau (et pas celle de la mer, même si c’est tentant). Et au pire, si vous avez peur de ne pas vous en sortir, voici un guide sur les erreurs à éviter en festival . Ça peut toujours servir.

Bon à savoir : Pour encore plus de sécurité, vous pouvez télécharger l’application SAFER (pour faire la fête en restant safe). Véritable boîte à outils, l’appli permet de signaler auprès des bénévoles tout acte de violences sexistes et sexuelles (témoin ou victime).

En bref, pour survivre aux Plages Électroniques, l’important est de bien dormir, bien manger, bien boire. Et niveau restauration et hébergement, il ne devrait pas y avoir de problème.

04 Hébergement et restauration

Faire la fête, c’est bien, mais pouvoir rentrer en lieu sûr pour se reposer et recommencer est primordial.

Où dormir pendant les Plages Électroniques ?

Pas de camping pour les Plages Électroniques, mais une multitude d’hôtels et de Airbnb dispos aux alentours, à condition de réserver tôt ! Sinon, reste toujours l’option de la bouée gonflable. Mais bon, on est sceptiques.

Tendance food : Les meilleurs spots pour se restaurer

L’offre de restauration est très variée aux Plages Électroniques. Food trucks ou restaurants locaux, il y en a pour tous les goûts. On commence par le bar, qui fait pas moins de 120m. Oui, vous avez bien lu, un véritable bar géant pour le plaisir de tous (toujours avec modération, évidemment).

Du coup, avec tout ça, comment les Plages Électroniques peuvent être un festival engagé et écologique ? Rassurez-vous, les organisateurs ont tout prévu.

05 Engagement et responsabilité environnementale du festival

Un festival de 60 000 personnes les pieds dans l’eau tout en étant plus durable ? Oui, c’est possible, même si ça relève du challenge. Mais, depuis près de 16 ans, les plages Électroniques s’engagent et prennent des initiatives pour devenir à terme un festival à neutralité carbone. Comment ça marche ?

Les initiatives éco-responsables des Plages Électroniques

Préserver la nature et l’écosystème méditerranéen, c’est toute une mise en place. Et pour cela, artistes, bénévoles et restaurateurs possèdent leur propre charte. Les artistes doivent par exemple faire disparaître les bouteilles en plastique des loges et de la scène, utiliser des serviettes lavables et réutilisables, utiliser la restauration du festival etc. Les bénévoles sont priés de faire du tri sélectif, de privilégier la mobilité douce, de faire attention à leurs déchets… Enfin, les restaurateurs doivent proposer une vaisselle recyclée et/ou recyclable, privilégier le circuit court et les aliments bio.

Comment contribuer à un festival plus vert ?

Ce n’est pas qu’aux artistes et bénévoles de faire des efforts. Chaque festivalier, à sa hauteur, peut rendre un festival plus vert. Pour cela rien de plus simple : un peu de bonne volonté, on ne jette pas ses déchets partout par terre, on vient en transport en commun… Bref, des règles assez simples finalement, à condition que tout le monde s’y mette !

06 Les Plages Électroniques : un incontournable de l'été à ne pas manquer

Les Plages Électroniques, c'est plus qu'un festival, c'est une expérience. Un endroit où la musique, le soleil, la mer et la bonne humeur se rencontrent pour créer des souvenirs inoubliables. Ne manquez surtout pas cette nouvelle édition qui promet d’être riche en émotion ! Alors, on se retrouve le 16 août ?