Le kit de survie des Plages Electroniques

On connaît les classiques du kit du festivalier prévoyant : une crème UV50, des bouchons d’oreilles, un chargeur, une gourde, de l’aspirine… Mais pour les organisateurs ? On a demandé à l’équipe qui produit

Coordonner la sécu, s’assurer que les artistes montent sur scène à l’heure… Allegra Trichard, la directrice de production des Plages Electroniques, doit être à 100 % de la première heure de montage au dernier coup de clean. “Les pauses sont brèves”, dit-elle, “et on esquive même le catering. Mais comment tenir ?! Rien de tel qu’un bon shot de calcium 3, de vitamine D4 et de la précieuse B12 ! Bien baignée dans l’huile et le citron, en grosse tartoche sur du bon pain complet : la sardine en boîte, c’est le petit dej des guerrières – mais aussi le goûter et le dîner !”

