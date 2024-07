Le starter pack pour profiter au mieux des Plages Électroniques

Après vous avoir savamment aiguillé en vous listant les erreurs à ne pas faire en festival , après avoir parlé avec les organisateurs des ustensiles qui ne les quittent pas , on vous présente les objets à emporter aux Plages Électroniques et à la Red Bull Water Party pour un festival parfait.

01 Carte d’identité/passeport

Avant toute chose, pour être certain de pouvoir rentrer, quel que soit le festival : n’oubliez pas de ramener une pièce d’identité , ce serait quand même dommage de prendre le train, faire 500km, poser vos affaires sur une place d’un camping aux alentours pour finalement vous manger un énorme râteau à l’entrée. Après, cela pourrait vous permettre de vous reposer pendant que vos amis feront la fête sur la plage, mais bon, passer à côté de la programmation du festival, c’est pas fou.

02 Anticiper le cashless

Le cashless est hyper pratique, si on est prévoyant © Maker Production

Jusque récemment, on vous aurait simplement conseillé de ramener votre carte bleue, mais avec l’arrivée du cashless, les festivaliers ont dû s’adapter. Si vous n’avez jamais mis les pieds aux Plages Électroniques (ou dans un autre événement), sachez qu’il ne sert désormais (presque) plus à rien de ramener votre moyen de paiement. L’important, c’est de charger votre compte cashless sur l’application du festival . Après cela, vous recevrez un magnifique bracelet qui sera scanné par les équipes lors de chaque achat.

Le bon plan, c’est surtout de le faire à l’avance, parce que sur place, il peut y avoir des queues assez conséquentes devant les bornes qui permettent de remettre de l’argent sur votre compte. Et surtout, vous n’aurez pas peur de faire boire la tasse à votre carte de crédit ou de la perdre dans un château de sable.

03 Petit sac/banane

Si vous voulez vraiment ramener votre carte bleue (et d’autres objets), optez pour quelque chose de petite taille comme une banane, histoire d’avoir les bras libres pour vous ambiancer. Est-ce que ça va ruiner votre style ? Peut-être, il n’empêche, c’est super pratique.

04 Crème solaire

Le soleil sera (très) probablement au rendez-vous © Maker Production

Puisque vous avez désormais fait le choix (judicieux) de ramener de quoi porter quelques objets, pensez à prendre de la crème solaire. Les portes ouvrent à 14 heures, alors avant de profiter des sets en soirée et des afters, prenez de quoi protéger votre peau . Ressembler à un steak tartare et hurler à chaque contact, c’est moyen lorsqu’on est entouré de 20 000 personnes qui dansent.

05 Bouchons d’oreilles

On sait, vous avez envie de profiter de la musique. Théoriquement, c’est même spécifiquement pour ça que vous êtes là. Mais malgré tout, il est fortement conseillé de prendre soin de vos oreilles, alors prenez des boules quies . L’avantage, c’est qu’ils sont distribués gratuitement dans plusieurs stands, et si vous trouvez qu’ils voilent trop le son, vous pouvez vous en procurer de meilleurs pour assez peu cher. On n’oublie pas : les acouphènes, c’est infâme, et l’ouïe n’est pas un sens qui peut se régénérer avec le temps.

06 Sachet plastique pour le téléphone

Attention aux spoilers : les Plages Électroniques ont lieu sur… la plage. Du coup, attendez-vous à marcher dans le sable et à proximité de la mer. Pour éviter que votre téléphone portable ne fasse un cosplay de ver des sables façon Dune ou qu’il aille faire de la plongée sans tuba, prenez un sachet plastique pour le protéger . Ce conseil est d’autant plus valable si vous comptez aller à la Red Bull Water Party !

07 Maillot de bain

1 minutes Red Bull Open Water Party 2024 la Red Bull Open Water Party prend ses quartiers d’été aux Plages Électroniques avec deux sets les pieds dans l’eau sur la plage de Cannes, devant le Palais des Festivals et des Congrès.

Le dimanche 18 août, histoire de commencer le dernier jour en beauté, toutes les personnes qui auront acheté une canette de Red Bull seront invitées à la Red Bull Water Party . Comme son nom l’indique, les festivités vont donc quitter le sable de Cannes pour se dérouler directement dans l’eau. Et attention, on ne parle pas ici que des spectateurs, Andy4k et Anaïs B auront aussi les pieds dans l’eau pendant leurs sets ! Un événement à part au beau milieu d’un festival déjà bien fourni en folies.

08 Une bouée/frite

Quitte à se faire plaisir, autant arriver équipé pour profiter au mieux de l’un des derniers live du festival. Alors on passe dans une petite boutique, et on s’équipe de la plus belle frite de piscine possible. On ne va pas se mentir, vous risquez de ne pas finir la journée avec, mais 3€ pour avoir l’air d’un chevalier aquatique sur son fidèle destrier, c’est plutôt rentable, non ?

09 Télécharge l’application Safer

Les Plages Électroniques, en plus de s’engager écologiquement (des plantes aquatiques sont replantées après chaque édition pour restaurer la flore), sont aussi au premier plan dans la lutte pour un environnement plus sain, notamment pour les femmes . On vous conseille donc de télécharger l’application Safer qui vous donne la possibilité d’entrer en contact avec les équipes du festival pour signaler à tout moment des violences sexistes et sexuelles.

Plage, sable chaud, soleil et musique de qualité. Sortez les bouées, on se retrouve les 16, 17 et 18 août.